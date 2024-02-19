Общество Дума ХМАО собирается утвердить штрафы за курение у подъездов и в парках 20 февраля 2024 в 16:03 Размер текста - 17 + За курение возле подъездов нарушителям грозит штраф до 1500 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты думы ХМАО утвердят штрафы за курение возле подъездов и в парках. Рассмотрение проекта на очередном заседание внес директор департамента региональной безопасности Югры Алексей Золотухин, передает журналист URA.RU. «Мы выносим проект о внесении изменений в окружной закон о привлечении к ответственности за нарушение этих правил. По аналогии с кодексом об административных правонарушениях [необходимо] установить штраф в размере от 500 рублей до 1500», — сказал Алексей Золотухин на заседании Комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению в думе ХМАО. Ограничения коснутся не только сигарет, но и никотиносодержащей продукции. Штрафовать югорчан за курение в общественных местах департамент региональной безопасности ХМАО предложил в декабре 2023 года. Депутаты думы ХМАО утвердят штрафы за курение возле подъездов и в парках. Рассмотрение проекта на очередном заседание внес директор департамента региональной безопасности Югры Алексей Золотухин, передает журналист URA.RU. «Мы выносим проект о внесении изменений в окружной закон о привлечении к ответственности за нарушение этих правил. По аналогии с кодексом об административных правонарушениях [необходимо] установить штраф в размере от 500 рублей до 1500», — сказал Алексей Золотухин на заседании Комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению в думе ХМАО. Ограничения коснутся не только сигарет, но и никотиносодержащей продукции. Штрафовать югорчан за курение в общественных местах департамент региональной безопасности ХМАО предложил в декабре 2023 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям