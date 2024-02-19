19 февраля 2024

Дума ХМАО собирается утвердить штрафы за курение у подъездов и в парках

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Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва.ЛГБТ, курить запрещено, курение запрещено, знак курить запрещено
За курение возле подъездов нарушителям грозит штраф до 1500 рублей Фото:

Депутаты думы ХМАО утвердят штрафы за курение возле подъездов и в парках. Рассмотрение проекта на очередном заседание внес директор департамента региональной безопасности Югры Алексей Золотухин, передает журналист URA.RU.

«Мы выносим проект о внесении изменений в окружной закон о привлечении к ответственности за нарушение этих правил. По аналогии с кодексом об административных правонарушениях [необходимо] установить штраф в размере от 500 рублей до 1500», — сказал Алексей Золотухин на заседании Комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению в думе ХМАО.

Ограничения коснутся не только сигарет, но и никотиносодержащей продукции. Штрафовать югорчан за курение в общественных местах департамент региональной безопасности ХМАО предложил в декабре 2023 года.

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Депутаты думы ХМАО утвердят штрафы за курение возле подъездов и в парках. Рассмотрение проекта на очередном заседание внес директор департамента региональной безопасности Югры Алексей Золотухин, передает журналист URA.RU. «Мы выносим проект о внесении изменений в окружной закон о привлечении к ответственности за нарушение этих правил. По аналогии с кодексом об административных правонарушениях [необходимо] установить штраф в размере от 500 рублей до 1500», — сказал Алексей Золотухин на заседании Комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению в думе ХМАО. Ограничения коснутся не только сигарет, но и никотиносодержащей продукции. Штрафовать югорчан за курение в общественных местах департамент региональной безопасности ХМАО предложил в декабре 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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