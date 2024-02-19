Дума ХМАО собирается утвердить штрафы за курение у подъездов и в парках

Депутаты думы ХМАО утвердят штрафы за курение возле подъездов и в парках. Рассмотрение проекта на очередном заседание внес директор департамента региональной безопасности Югры Алексей Золотухин, передает журналист URA.RU.
«Мы выносим проект о внесении изменений в окружной закон о привлечении к ответственности за нарушение этих правил. По аналогии с кодексом об административных правонарушениях [необходимо] установить штраф в размере от 500 рублей до 1500», — сказал Алексей Золотухин на заседании Комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению в думе ХМАО.
Ограничения коснутся не только сигарет, но и никотиносодержащей продукции. Штрафовать югорчан за курение в общественных местах департамент региональной безопасности ХМАО предложил в декабре 2023 года.
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