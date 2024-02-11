Власти ХМАО будут штрафовать жителей за курение в парках и на парковках

Власти ХМАО будут штрафовать жителей до полутора тысяч рублей за курение в переходах, парках и на парковках. Об этом URA.RU сообщил первый заместитель директора департамента региональной безопасности ХМАО Евгений Смокарев.
«В декабре внесены изменения в постановление правительства Югры, ограничивающие курение сигарет, кальянов и никотинсодержащей продукции. Чтобы эти ограничения работали, мы вносим законодательную инициативу в части внесения изменений в административный кодекс», — сообщил Смокарев.
За курение в неположенном месте нарушителя будут наказывать штрафом. В департаменте региональной безопасности предлагают установить размер от 500 до 1500 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ввели ограничения на курение сигарет и кальянов. В список запрещенных мест для курения вошли парки, парковки и переходы.
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