11 февраля 2024

Власти ХМАО будут штрафовать жителей за курение в парках и на парковках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, курение, студенты, вейп, электронная сигарета, айкос
Власти ХМАО инициировали изменение в административном кодексе Фото:

Власти ХМАО будут штрафовать жителей до полутора тысяч рублей за курение в переходах, парках и на парковках. Об этом URA.RU сообщил первый заместитель директора департамента региональной безопасности ХМАО Евгений Смокарев.

«В декабре внесены изменения в постановление правительства Югры, ограничивающие курение сигарет, кальянов и никотинсодержащей продукции. Чтобы эти ограничения работали, мы вносим законодательную инициативу в части внесения изменений в административный кодекс», — сообщил Смокарев.

За курение в неположенном месте нарушителя будут наказывать штрафом. В департаменте региональной безопасности предлагают установить размер от 500 до 1500 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ввели ограничения на курение сигарет и кальянов. В список запрещенных мест для курения вошли парки, парковки и переходы.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО будут штрафовать жителей до полутора тысяч рублей за курение в переходах, парках и на парковках. Об этом URA.RU сообщил первый заместитель директора департамента региональной безопасности ХМАО Евгений Смокарев. «В декабре внесены изменения в постановление правительства Югры, ограничивающие курение сигарет, кальянов и никотинсодержащей продукции. Чтобы эти ограничения работали, мы вносим законодательную инициативу в части внесения изменений в административный кодекс», — сообщил Смокарев. За курение в неположенном месте нарушителя будут наказывать штрафом. В департаменте региональной безопасности предлагают установить размер от 500 до 1500 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ввели ограничения на курение сигарет и кальянов. В список запрещенных мест для курения вошли парки, парковки и переходы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...