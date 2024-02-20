20 февраля 2024

Стало известно, как опекун погибшего шестилетнего Далера убила ребенка

Опекун погибшего шестилетнего Далера топила ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Вероника Наумова научила детей, что говорить после смерти Далера Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бабиева в Екатеринбурге, топила ребенка. Об этом рассказал информированный источник.

«В тот день все было так же. Она последняя, кто видел маленького мальчика живым. Видимо, когда топила, перестаралась. Далер потерял сознание», — передает E1.RU слова источника. По его словам, Наумова не стала вызывать скорую помощь, научив детей, что говорить следователям.

В июне 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера Бобиева. Спустя три дня поисков тело мальчика нашли в гараже. Сотрудники полиции задержали опекуна погибшего и отправили ее под стражу. Полная информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.

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Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бабиева в Екатеринбурге, топила ребенка. Об этом рассказал информированный источник. «В тот день все было так же. Она последняя, кто видел маленького мальчика живым. Видимо, когда топила, перестаралась. Далер потерял сознание», — передает E1.RU слова источника. По его словам, Наумова не стала вызывать скорую помощь, научив детей, что говорить следователям. В июне 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера Бобиева. Спустя три дня поисков тело мальчика нашли в гараже. Сотрудники полиции задержали опекуна погибшего и отправили ее под стражу. Полная информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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