Стало известно, как опекун погибшего шестилетнего Далера убила ребенка

Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бабиева в Екатеринбурге, топила ребенка. Об этом рассказал информированный источник.
«В тот день все было так же. Она последняя, кто видел маленького мальчика живым. Видимо, когда топила, перестаралась. Далер потерял сознание», — передает E1.RU слова источника. По его словам, Наумова не стала вызывать скорую помощь, научив детей, что говорить следователям.
В июне 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера Бобиева. Спустя три дня поисков тело мальчика нашли в гараже. Сотрудники полиции задержали опекуна погибшего и отправили ее под стражу. Полная информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.
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