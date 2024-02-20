Челябинцы стали покупать меньше квартир в новостройках

В Челябинске за 2023 год спрос на квартиры в новостройках снизился на 15%. При этом значительно выросло число предложений о продаже нового жилья, что поможет сдерживать цены в городе, рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«За 2023 год спрос на первичном рынке в Челябинске сократился на 15%. При этом резко увеличилось количество предложений о продаже новостроек на первичном рынке жилья. Такая ситуация, более интенсивный рост предложения, чем спроса, может сдерживать цены на жилье», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
В Челябинске в первой половине февраля 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество выставленных на продажу квартир в новостройках выросло на 40%. При этом средняя стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 34% до 5,3 млн рублей, а цена квадратного метра на 37% до 111 тысяч рублей.
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