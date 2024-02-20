В Челябинске цены на новостройки выросли, а количество квартир увеличилось на 40%

В Челябинске за год средняя стоимость квартир в новостройках увеличилась до 34%

21 февраля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

В Челябинске средняя стоимость квартир в новостройках выросла до 5,3 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в первой половине февраля 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество выставленных на продажу квартир в новостройках выросло на 40%. При этом средняя стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 34% до 5,3 млн рублей, а цена квадратного метра на 37% до 111 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «По итогам первой половины февраля 2024 года в Челябинске объем предложения квартир в новостройках увеличился на 40% за год. Средняя стоимость квартир выросла до 5,3 млн рублей (+34%), а цена квадратного метра — до 111 тысяч рублей (+37%). В среднем по России за год интерес к студиям увеличился на 2%, а к объектам с четырьмя комнатами и более — на 8%», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, больше всего в 2023 году стоимость квадратного метра выросла в Челябинске (+37%), Нижнем Новгороде (+29%) и Воронеже (+24%). Снились цены квадратного метра в России только в Санкт-Петербурге, причем только на 2%. В целом за 2023 год объем предложений о продаже квартир в новостройках вырос в большинстве городов России. По сравнению с первой половиной февраля 2023 года в Екатеринбурге количество доступных для приобретения объектов в новостройках удвоилось, в Краснодаре прибавило 60%, в Омске и Новосибирске — по 58%. Сложнее найти квартиру в новом фонде стало в Перми (-24% за год) и Казани (-6%). На данный момент в России стали продавать меньше однокомнатных квартир на первичном рынке, они пользуются большим спросом. При этом в 2023 году выросло число квартир-студий, которые теперь занимают 14% и почти догнали трехкомнатные квартиры с долей в 15%. На двухкомнатное жилье приходится треть всего предложения — столько же, сколько и в феврале 2023 года. Причем средняя площадь квартир в новостройках российских городов за год увеличилась на 2% — с 46 до 47 квадратных метров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в первой половине февраля 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество выставленных на продажу квартир в новостройках выросло на 40%. При этом средняя стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 34% до 5,3 млн рублей, а цена квадратного метра на 37% до 111 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «По итогам первой половины февраля 2024 года в Челябинске объем предложения квартир в новостройках увеличился на 40% за год. Средняя стоимость квартир выросла до 5,3 млн рублей (+34%), а цена квадратного метра — до 111 тысяч рублей (+37%). В среднем по России за год интерес к студиям увеличился на 2%, а к объектам с четырьмя комнатами и более — на 8%», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, больше всего в 2023 году стоимость квадратного метра выросла в Челябинске (+37%), Нижнем Новгороде (+29%) и Воронеже (+24%). Снились цены квадратного метра в России только в Санкт-Петербурге, причем только на 2%. В целом за 2023 год объем предложений о продаже квартир в новостройках вырос в большинстве городов России. По сравнению с первой половиной февраля 2023 года в Екатеринбурге количество доступных для приобретения объектов в новостройках удвоилось, в Краснодаре прибавило 60%, в Омске и Новосибирске — по 58%. Сложнее найти квартиру в новом фонде стало в Перми (-24% за год) и Казани (-6%). На данный момент в России стали продавать меньше однокомнатных квартир на первичном рынке, они пользуются большим спросом. При этом в 2023 году выросло число квартир-студий, которые теперь занимают 14% и почти догнали трехкомнатные квартиры с долей в 15%. На двухкомнатное жилье приходится треть всего предложения — столько же, сколько и в феврале 2023 года. Причем средняя площадь квартир в новостройках российских городов за год увеличилась на 2% — с 46 до 47 квадратных метров.