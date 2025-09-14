14 сентября 2025

ЕР лидирует на выборах в заксобрание Челябинской области

На выборах в заксобрание Челябинской области лидирует «Единая Россия»
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области по итогам обработки 25,55% протоколов участковых избирательных комиссий. За партию проголосовали 54,20% избирателей — это 121 220 голосов. Это следует из данных онлайн-табло ЦИК.

Второе место на данный момент занимает партия «Справедливая Россия — За правду», которая получила 13,37% голосов (29 905 избирателей). На третьей позиции находится ЛДПР — у нее 9,57% (21 403 голоса). Партия «Новые люди» собрала 7,92% (17 718 голосов), «Партия пенсионеров» — 6,22% (13 905 голосов), КПРФ — 6,02% (13 475 голосов).

Как URA.RU писало ранее, по итогам обработки 7,18% протоколов участковых избирательных комиссий наибольшее количество голосов получила партия «Единая Россия», которую поддержали 51,49% избирателей (30 433 человека). На втором месте также находилась партия «Справедливая Россия — За правду» с результатом 14,34% (8 476 голосов).

Фото:

