14 сентября 2025

В Челябинской области обработали более 40% протоколов на выборах в заксобрание

В Челябинской области «Единая Россия» лидирует на выборах в заксобрание
В Челябинской области лидирует партия «Единая Россия»
В Челябинской области лидирует партия «Единая Россия»
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

По состоянию на 01:00 15 сентября 2025 года обработано 42,42% протоколов по единому округу на выборах в Законодательное собрание Челябинской области восьмого созыва. Согласно промежуточным итогам, партия «Единая Россия» набирает 54,05% голосов избирателей, что существенно опережает другие политические силы региона.

Второе место занимает партия «Справедливая Россия», получившая 13,33% голосов. На третьей позиции — ЛДПР с результатом 9,58%. Партия «Новые люди» набрала 7,71%. «Партия пенсионеров» и КПРФ получили соответственно 6,35% и 6,10%.

Промежуточные результаты позволяют говорить о триумфе губернатора Алексея Текслера и его политического заместителя Романа Воллерта. Обработка протоколов продолжается, окончательные итоги будут подведены после завершения подсчета всех бюллетеней. 

По данным на час ночи 15 сентября, обработано 42,42% протоколов
По данным на час ночи 15 сентября, обработано 42,42% протоколов


