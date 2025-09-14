14 сентября 2025

В Сургуте сотрудники полиции спасли мужчину, который чуть не выпал из окна. Видео

Полицейские Сургута спасли мужчину от падения из окна
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники полиции вытащили мужчину, удерживая за ноги
Сотрудники полиции вытащили мужчину, удерживая за ноги Фото:

В Сургуте сотрудники полиции предотвратили трагедию, спасая мужчину, который едва не выпал из окна многоэтажки. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ». 

«Сургутские полицейские спасли мужчину, который чуть не выпал из окна на Привокзальной, 18/3», — сказано в сообщении паблика. В telegram-канале также появилось видео происшествия, снятое очевидцами.

URA.RU запросило комментарий в УМВД по ХМАО. В ведомстве уточнили, что после получения соответствующего сигнала на место происшествия выехали сотрудники полиции, которые оказали помощь мужчине и передали его врачам. Как отметили в управлении, полицейские будут поощрены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте сотрудники полиции предотвратили трагедию, спасая мужчину, который едва не выпал из окна многоэтажки. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ».  «Сургутские полицейские спасли мужчину, который чуть не выпал из окна на Привокзальной, 18/3», — сказано в сообщении паблика. В telegram-канале также появилось видео происшествия, снятое очевидцами. URA.RU запросило комментарий в УМВД по ХМАО. В ведомстве уточнили, что после получения соответствующего сигнала на место происшествия выехали сотрудники полиции, которые оказали помощь мужчине и передали его врачам. Как отметили в управлении, полицейские будут поощрены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...