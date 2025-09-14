В Сургуте сотрудники полиции предотвратили трагедию, спасая мужчину, который едва не выпал из окна многоэтажки. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ».
«Сургутские полицейские спасли мужчину, который чуть не выпал из окна на Привокзальной, 18/3», — сказано в сообщении паблика. В telegram-канале также появилось видео происшествия, снятое очевидцами.
URA.RU запросило комментарий в УМВД по ХМАО. В ведомстве уточнили, что после получения соответствующего сигнала на место происшествия выехали сотрудники полиции, которые оказали помощь мужчине и передали его врачам. Как отметили в управлении, полицейские будут поощрены.
