Шойгу проинспектировал группировку войск «Центр» после освобождения Авдеевки

24 февраля 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Российские солдаты отбросили с авдеевского направления более, чем на 10 километров, рассказали Сергею Шойгу в ходе встречи Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку российских солдат «Центр» в зоне спецоперации на Украине. В ходе визита он заслушал доклады военных, которые доложили текущую обстановку на фронте после освобождения Авдеевки. «Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки украинские солдаты были отброшены с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. В ходе визита глава Минобороны РФ отметил роль беспилотников. Только за последние две недели на авдеевском направлении при помощи российских дронов были уничтожены до 700 вражеских целей. Командир армии РФ поручил усилить солдат средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от солдат ВСУ, которые также применяют беспилотники. Ранее солдаты ВС РФ освободили Авдеевку. Офицеры РФ доложили министру о массовой сдаче в плен военнослужащих Украины. На сегодняшний день уже выведено более 200 украинских солдат.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку российских солдат «Центр» в зоне спецоперации на Украине. В ходе визита он заслушал доклады военных, которые доложили текущую обстановку на фронте после освобождения Авдеевки. «Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки украинские солдаты были отброшены с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. В ходе визита глава Минобороны РФ отметил роль беспилотников. Только за последние две недели на авдеевском направлении при помощи российских дронов были уничтожены до 700 вражеских целей. Командир армии РФ поручил усилить солдат средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от солдат ВСУ, которые также применяют беспилотники. Ранее солдаты ВС РФ освободили Авдеевку. Офицеры РФ доложили министру о массовой сдаче в плен военнослужащих Украины. На сегодняшний день уже выведено более 200 украинских солдат.