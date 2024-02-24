Скончался глава Верховного суда Лебедев

24 февраля 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Вячеслав Михайлович последние дни находился в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев Скончался. Он возглавлял Верховный суд со времен президента Бориса Ельцина. «В Москве скончался председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев», — сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник. Он в последние дни находился в больнице. Ему было 80 лет.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев Скончался. Он возглавлял Верховный суд со времен президента Бориса Ельцина. «В Москве скончался председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев», — сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник. Он в последние дни находился в больнице. Ему было 80 лет.