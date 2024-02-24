Скончался глава Верховного суда Лебедев

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Вячеслав Михайлович последние дни находился в больнице Фото:

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев Скончался. Он возглавлял Верховный суд со времен президента Бориса Ельцина.

«В Москве скончался председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев», — сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник. Он в последние дни находился в больнице. Ему было 80 лет.

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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев Скончался. Он возглавлял Верховный суд со времен президента Бориса Ельцина. «В Москве скончался председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев», — сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник. Он в последние дни находился в больнице. Ему было 80 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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