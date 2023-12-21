Путин дал приказ проводить призыв в 2024 году с помощью электронных повесток

Российский президент Владимир Путин дал поручение Минобороны и Минцифры по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению… формирования и направления повесток в электронной форме», — говорится в поручении. В документе отметили, что россиянам предоставят автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток.
Доклад должен быть готов к 15 января 2024 года. Ответственными назначили главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и главу Минцифры РФ Максута Шадаева.
Ранее Владимир Путин поручил Минобороны вместе с Минцифры доложить о работе автоматического предоставления права отсрочки от призыва на военную службу. Доклад должен быть подготовлен к 15 января 2024 года.
Российский президент Владимир Путин дал поручение Минобороны и Минцифры по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. Документ опубликован на сайте Кремля. «Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению… формирования и направления повесток в электронной форме», — говорится в поручении. В документе отметили, что россиянам предоставят автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток. Доклад должен быть готов к 15 января 2024 года. Ответственными назначили главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и главу Минцифры РФ Максута Шадаева. Ранее Владимир Путин поручил Минобороны вместе с Минцифры доложить о работе автоматического предоставления права отсрочки от призыва на военную службу. Доклад должен быть подготовлен к 15 января 2024 года.