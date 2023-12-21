Армия и оружие Путин дал приказ проводить призыв в 2024 году с помощью электронных повесток 21 декабря 2023 в 12:20 Размер текста - 17 + Доклад должен быть готов к 15 января 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский президент Владимир Путин дал поручение Минобороны и Минцифры по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. Документ опубликован на сайте Кремля. «Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению… формирования и направления повесток в электронной форме», — говорится в поручении . В документе отметили, что россиянам предоставят автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток. Доклад должен быть готов к 15 января 2024 года. Ответственными назначили главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и главу Минцифры РФ Максута Шадаева. Ранее Владимир Путин поручил Минобороны вместе с Минцифры доложить о работе автоматического предоставления права отсрочки от призыва на военную службу. Доклад должен быть подготовлен к 15 января 2024 года. Российский президент Владимир Путин дал поручение Минобороны и Минцифры по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. Документ опубликован на сайте Кремля. «Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению… формирования и направления повесток в электронной форме», — говорится в поручении. В документе отметили, что россиянам предоставят автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток. Доклад должен быть готов к 15 января 2024 года. Ответственными назначили главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и главу Минцифры РФ Максута Шадаева. Ранее Владимир Путин поручил Минобороны вместе с Минцифры доложить о работе автоматического предоставления права отсрочки от призыва на военную службу. Доклад должен быть подготовлен к 15 января 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям