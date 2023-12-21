Путин дал приказ проводить призыв в 2024 году с помощью электронных повесток

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Доклад должен быть готов к 15 января 2024 года Фото:

Российский президент Владимир Путин дал поручение Минобороны и Минцифры по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению… формирования и направления повесток в электронной форме», — говорится в поручении. В документе отметили, что россиянам предоставят автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток.

Доклад должен быть готов к 15 января 2024 года. Ответственными назначили главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и главу Минцифры РФ Максута Шадаева.

Ранее Владимир Путин поручил Минобороны вместе с Минцифры доложить о работе автоматического предоставления права отсрочки от призыва на военную службу. Доклад должен быть подготовлен к 15 января 2024 года.

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Российский президент Владимир Путин дал поручение Минобороны и Минцифры по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. Документ опубликован на сайте Кремля. «Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению… формирования и направления повесток в электронной форме», — говорится в поручении. В документе отметили, что россиянам предоставят автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток. Доклад должен быть готов к 15 января 2024 года. Ответственными назначили главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и главу Минцифры РФ Максута Шадаева. Ранее Владимир Путин поручил Минобороны вместе с Минцифры доложить о работе автоматического предоставления права отсрочки от призыва на военную службу. Доклад должен быть подготовлен к 15 января 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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