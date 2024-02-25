25 февраля 2024

В тюменском ЖК наркоманы уничтожают дом в поисках закладок. Фото, видео

В ЖК «Андерсен Парк» под Тюменью наркоманы вламываются в дома в поисках закладок
© Служба новостей «URA.RU»
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Темный переулок. Тюмень, наркоман, преступник, мужчина, темный переулок, мошенник
Наркоманы не дают жильцам покоя не только днем, но и по ночам Фото:

В ЖК комфорт-класса «Андерсен Парк», расположенном в деревне Дударева Тюменского района, один из домов превратили в место для закладок наркотиков. Потребители веществ прорываются в здание за очередной дозой, при этом ломают двери и другое имущество. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц жилого комплекса.

«В феврале наш дом атаковали закладчики. Звонят в домофоны (чаще ночами), выламывают двери, иногда взламывают их хитрыми способами. Я лично обращалась в полицию, по номеру 102, просила помощи. Чтобы хотя бы подсказали, что нам с соседями делать в такой ситуации. В итоге со мной так никто и не связался, телефон участкового также не отвечает», — рассказала URA.RU жительница ЖК «Андерсен Парк».

По словам девушки, в настоящее время жители дома сами вечерами проверяют лестничные клетки. Как сообщила собственница другой квартиры, потребители наркотиков, ломящиеся в дом в поисках закладок, также портят имущество. К примеру, ломают дверцы счетчиков в подъездах. А в соседнем доме и вовсе недавно обнаружили использованный шприц.

В УК «Клевер Парк», обслуживающей дом, URA.RU рассказали, что они в курсе ситуации. По словам специалистов, в поисках дозы визитеры портят магнитные замки на дверях, а также отгибают двери и подручными средствами жмут на кнопку открытия.

«В одном из подъездов мы заменили кнопку на сенсорную, надеемся, что поможет. Кроме того, по запросу правоохранительных органов мы предоставили им доступ к записям камер видеонаблюдения», — пояснили в управляющей компании.

URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

Обновлено (26.02.24, 16:15)

«В 2023 году сотрудниками полиции выявлено более 3 000 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 260 килограммов. Задержаны 27 межрегиональных наркокурьеров с особо крупными партиями наркотических средств, следовавших на территорию Тюменской области, либо транзитом в другие регионы с целью сбыта. Пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. Сотрудниками различных подразделений полиции на территории областного центра задержано около 80 закладчиков наркотических средств», — рассказали в УМВД региона.

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В ЖК комфорт-класса «Андерсен Парк», расположенном в деревне Дударева Тюменского района, один из домов превратили в место для закладок наркотиков. Потребители веществ прорываются в здание за очередной дозой, при этом ломают двери и другое имущество. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц жилого комплекса. «В феврале наш дом атаковали закладчики. Звонят в домофоны (чаще ночами), выламывают двери, иногда взламывают их хитрыми способами. Я лично обращалась в полицию, по номеру 102, просила помощи. Чтобы хотя бы подсказали, что нам с соседями делать в такой ситуации. В итоге со мной так никто и не связался, телефон участкового также не отвечает», — рассказала URA.RU жительница ЖК «Андерсен Парк». По словам девушки, в настоящее время жители дома сами вечерами проверяют лестничные клетки. Как сообщила собственница другой квартиры, потребители наркотиков, ломящиеся в дом в поисках закладок, также портят имущество. К примеру, ломают дверцы счетчиков в подъездах. А в соседнем доме и вовсе недавно обнаружили использованный шприц. В УК «Клевер Парк», обслуживающей дом, URA.RU рассказали, что они в курсе ситуации. По словам специалистов, в поисках дозы визитеры портят магнитные замки на дверях, а также отгибают двери и подручными средствами жмут на кнопку открытия. «В одном из подъездов мы заменили кнопку на сенсорную, надеемся, что поможет. Кроме того, по запросу правоохранительных органов мы предоставили им доступ к записям камер видеонаблюдения», — пояснили в управляющей компании. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается. Обновлено (26.02.24, 16:15) «В 2023 году сотрудниками полиции выявлено более 3 000 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 260 килограммов. Задержаны 27 межрегиональных наркокурьеров с особо крупными партиями наркотических средств, следовавших на территорию Тюменской области, либо транзитом в другие регионы с целью сбыта. Пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. Сотрудниками различных подразделений полиции на территории областного центра задержано около 80 закладчиков наркотических средств», — рассказали в УМВД региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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