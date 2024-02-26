В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом и трактором в Пермском крае. Фото

В Пермском крае при столкновении автобуса и трактора пострадали два человека

27 февраля 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Одного из пострадавших увезли в больницу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае на трассе под Чернушкой автобус столкнулся с трактором. Как рассказали в ГИБДД, пострадали два пассажира. Одного из них отвезли в больницу. «Травмы различной степени тяжести получили два пассажира, один из которых госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение. Больше пассажиров в автобусе не было», — сообщает ГИБДД в Telegram. Как ранее рассказывало URA.RU, авария произошла в 19:30 26 февраля на дороге Чернушка- Тюш. По данным дорожной полиции, водитель автобуса ПАЗ «не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с трактором „Кировец“». Автобус врезался в ковш трактора ТГ-канал «Полиция Прикамья» https://t.me/mvd_59 В автобусе были двое пассажиров и водитель ТГ-канал «Полиция Прикамья» https://t.me/mvd_59

В Пермском крае на трассе под Чернушкой автобус столкнулся с трактором. Как рассказали в ГИБДД, пострадали два пассажира. Одного из них отвезли в больницу. «Травмы различной степени тяжести получили два пассажира, один из которых госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение. Больше пассажиров в автобусе не было», — сообщает ГИБДД в Telegram. Как ранее рассказывало URA.RU, авария произошла в 19:30 26 февраля на дороге Чернушка- Тюш. По данным дорожной полиции, водитель автобуса ПАЗ «не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с трактором „Кировец“».