26 февраля 2024

В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом и трактором в Пермском крае. Фото

В Пермском крае при столкновении автобуса и трактора пострадали два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Одного из пострадавших увезли в больницу (архивное фото) Фото:

В Пермском крае на трассе под Чернушкой автобус столкнулся с трактором. Как рассказали в ГИБДД, пострадали два пассажира. Одного из них отвезли в больницу.

«Травмы различной степени тяжести получили два пассажира, один из которых госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение. Больше пассажиров в автобусе не было», — сообщает ГИБДД в Telegram.

Как ранее рассказывало URA.RU, авария произошла в 19:30 26 февраля на дороге Чернушка- Тюш. По данным дорожной полиции, водитель автобуса ПАЗ «не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с трактором „Кировец“».

Автобус врезался в ковш трактора
Автобус врезался в ковш трактора
В автобусе были двое пассажиров и водитель
В автобусе были двое пассажиров и водитель

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В Пермском крае на трассе под Чернушкой автобус столкнулся с трактором. Как рассказали в ГИБДД, пострадали два пассажира. Одного из них отвезли в больницу. «Травмы различной степени тяжести получили два пассажира, один из которых госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение. Больше пассажиров в автобусе не было», — сообщает ГИБДД в Telegram. Как ранее рассказывало URA.RU, авария произошла в 19:30 26 февраля на дороге Чернушка- Тюш. По данным дорожной полиции, водитель автобуса ПАЗ «не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с трактором „Кировец“».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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