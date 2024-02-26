Одного из пострадавших увезли в больницу (архивное фото)
В Пермском крае на трассе под Чернушкой автобус столкнулся с трактором. Как рассказали в ГИБДД, пострадали два пассажира. Одного из них отвезли в больницу.
«Травмы различной степени тяжести получили два пассажира, один из которых госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение. Больше пассажиров в автобусе не было», — сообщает ГИБДД в Telegram.
Как ранее рассказывало URA.RU, авария произошла в 19:30 26 февраля на дороге Чернушка- Тюш. По данным дорожной полиции, водитель автобуса ПАЗ «не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с трактором „Кировец“».
Автобус врезался в ковш трактора
В автобусе были двое пассажиров и водитель
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