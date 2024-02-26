26 февраля 2024

Автобус с пассажирами врезался в трактор на трассе в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
Авария затруднила движение по трассе, отметили в полиции Фото:

В Пермском крае на дороге Чернушка — Тюш пассажирский автобус столкнулся с трактором. В салоне ПАЗа находились несколько рабочих. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«ДТП произошло вечером 26 февраля в Чернушинском районе на трассе от областного центра до поселка Тюш. ПАЗ с рабочими внутри столкнулся с трактором» — пояснили собеседники агентства.

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, авария случилась на восьмом километре дороги примерно в 19:30. По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение. Точное количество пострадавших устанавливается.

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В Пермском крае на дороге Чернушка — Тюш пассажирский автобус столкнулся с трактором. В салоне ПАЗа находились несколько рабочих. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «ДТП произошло вечером 26 февраля в Чернушинском районе на трассе от областного центра до поселка Тюш. ПАЗ с рабочими внутри столкнулся с трактором» — пояснили собеседники агентства. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, авария случилась на восьмом километре дороги примерно в 19:30. По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение. Точное количество пострадавших устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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