Автобус с пассажирами врезался в трактор на трассе в Пермском крае

Авария затруднила движение по трассе, отметили в полиции
В Пермском крае на дороге Чернушка — Тюш пассажирский автобус столкнулся с трактором. В салоне ПАЗа находились несколько рабочих. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«ДТП произошло вечером 26 февраля в Чернушинском районе на трассе от областного центра до поселка Тюш. ПАЗ с рабочими внутри столкнулся с трактором» — пояснили собеседники агентства.
По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, авария случилась на восьмом километре дороги примерно в 19:30. По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение. Точное количество пострадавших устанавливается.
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