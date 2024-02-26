Автобус с пассажирами врезался в трактор на трассе в Пермском крае

27 февраля 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Авария затруднила движение по трассе, отметили в полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае на дороге Чернушка — Тюш пассажирский автобус столкнулся с трактором. В салоне ПАЗа находились несколько рабочих. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «ДТП произошло вечером 26 февраля в Чернушинском районе на трассе от областного центра до поселка Тюш. ПАЗ с рабочими внутри столкнулся с трактором» — пояснили собеседники агентства. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, авария случилась на восьмом километре дороги примерно в 19:30. По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение. Точное количество пострадавших устанавливается.

В Пермском крае на дороге Чернушка — Тюш пассажирский автобус столкнулся с трактором. В салоне ПАЗа находились несколько рабочих. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «ДТП произошло вечером 26 февраля в Чернушинском районе на трассе от областного центра до поселка Тюш. ПАЗ с рабочими внутри столкнулся с трактором» — пояснили собеседники агентства. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, авария случилась на восьмом километре дороги примерно в 19:30. По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение. Точное количество пострадавших устанавливается.