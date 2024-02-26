В ХМАО начали резко расти цены на авиабилеты

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на перелеты. В январе билеты на самолеты дорожали быстрее, чем месяцем ранее. Об этом сообщили эксперты Центробанка.
«В январе 2023 года цены на внутренние авиаперелеты снижались сильнее, чем в текущем году. Тогда этому способствовало заметное расширение полетных программ при относительно сдержанном характере спроса. В результате в январе 2024 года авиабилеты в годовом сопоставлении дорожали быстрее, чем в прошлом месяце», — говорится на сайте регулятора.
По мнению аналитиков, на подорожание услуг в ХМАО, среди прочего, повлияло снижение их стоимости в прошлом году. При этом в общем годовая инфляция по региону в январе ускорилась до 5,55%. Год назад показатель был на уровне 4,62%.
Ранее ФАС заявила о росте средней стоимости авиабилетов в России. По сравнению с 2019 годом цены выросли на 6,3%.
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