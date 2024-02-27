Кировский районный суд Перми вынес приговор 23-летнему Дмитрию Кульневу, который в конце сентября 2023 года насмерть сбил студентку. Водитель с места аварии скрылся, но вскоре был задержан и отправлен в СИЗО. В результате суд приговорил Кульнева к наказанию в виде лишения свободы с отбыванием срока в колонии.
«Судья Лариса Гунченко признала Дмитрия Кульнева виновным и назначила ему наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении». После отбытия наказания ему также нельзя будет управлять автомобилем в течение двух лет и десяти месяцев. Он также должен выплатить матери погибшей девушки 985 тысяч рублей. Она посчитала приговор суда чересчур мягким», — передает корреспондент URA.RU из зала суда.
Авария со смертельным исходом произошла в Кировском районе Перми 24 сентября 2023 года. Водитель иномарки сбил на пешеходном переходе возле торгового центра «Браво» 17-летнюю студентку техникума и ее 18-летнего друга. Девушка скончалась на месте ЧП, молодого человека отправили в больницу. За рулем автомобиля находился 23-летний Дмитрий Кульнев. Вскоре его задержали, а 27 сентября по решению суда арестовали. Суд посчитал, что Кульнев может скрыться от правосудия или повлиять на свидетелей. Одним из них являлся друг обвиняемого.
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