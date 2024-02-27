Суд вынес приговор пермяку, который насмерть сбил студентку. Видео

28 февраля 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Дмитрия Кульнева признали виновным в гибели студентки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Кировский районный суд Перми вынес приговор 23-летнему Дмитрию Кульневу, который в конце сентября 2023 года насмерть сбил студентку. Водитель с места аварии скрылся, но вскоре был задержан и отправлен в СИЗО. В результате суд приговорил Кульнева к наказанию в виде лишения свободы с отбыванием срока в колонии. «Судья Лариса Гунченко признала Дмитрия Кульнева виновным и назначила ему наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении». После отбытия наказания ему также нельзя будет управлять автомобилем в течение двух лет и десяти месяцев. Он также должен выплатить матери погибшей девушки 985 тысяч рублей. Она посчитала приговор суда чересчур мягким», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Авария со смертельным исходом произошла в Кировском районе Перми 24 сентября 2023 года. Водитель иномарки сбил на пешеходном переходе возле торгового центра «Браво» 17-летнюю студентку техникума и ее 18-летнего друга. Девушка скончалась на месте ЧП, молодого человека отправили в больницу. За рулем автомобиля находился 23-летний Дмитрий Кульнев. Вскоре его задержали, а 27 сентября по решению суда арестовали. Суд посчитал, что Кульнев может скрыться от правосудия или повлиять на свидетелей. Одним из них являлся друг обвиняемого. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кировский районный суд Перми вынес приговор 23-летнему Дмитрию Кульневу, который в конце сентября 2023 года насмерть сбил студентку. Водитель с места аварии скрылся, но вскоре был задержан и отправлен в СИЗО. В результате суд приговорил Кульнева к наказанию в виде лишения свободы с отбыванием срока в колонии. «Судья Лариса Гунченко признала Дмитрия Кульнева виновным и назначила ему наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении». После отбытия наказания ему также нельзя будет управлять автомобилем в течение двух лет и десяти месяцев. Он также должен выплатить матери погибшей девушки 985 тысяч рублей. Она посчитала приговор суда чересчур мягким», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Авария со смертельным исходом произошла в Кировском районе Перми 24 сентября 2023 года. Водитель иномарки сбил на пешеходном переходе возле торгового центра «Браво» 17-летнюю студентку техникума и ее 18-летнего друга. Девушка скончалась на месте ЧП, молодого человека отправили в больницу. За рулем автомобиля находился 23-летний Дмитрий Кульнев. Вскоре его задержали, а 27 сентября по решению суда арестовали. Суд посчитал, что Кульнев может скрыться от правосудия или повлиять на свидетелей. Одним из них являлся друг обвиняемого.