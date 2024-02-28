Пара молодоженов из Сургута победила в уральской свадебной премии. Фото

28 февраля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины победили в уральской свадебной премии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины стали победителями уральской свадебной премии Wedding Awards в номинации «пара 2023 года». Итоги опубликовали на сайте премии. «Пара 2023 года: Каршины Елена и Дмитрий, Сургут», — говорится в списке с итогами премии. В номинации принимали участие несколько пар, которые поженились в 2023 году. Победителей определили на основании презентаций, в которых молодожены рассказывали о себе.



Супруги Каршины также выиграли в первом сезоне югорского телепроекта «Свадьба на миллион». Для пары организовали свадьбу еще осенью в 2023 году. Сам телепроект, который снимали свадебные агенты Сургута при поддержке продюсерского центра «Красная лодка», тоже вышел в финал уральской премии, но уступил победу екатеринбуржцам. Молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины стали победителями уральской свадебной премии Wedding Awards в номинации «пара 2023 года» Фото: аккаунт в соцсети Елены Каршиной

Молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины стали победителями уральской свадебной премии Wedding Awards в номинации «пара 2023 года». Итоги опубликовали на сайте премии. «Пара 2023 года: Каршины Елена и Дмитрий, Сургут», — говорится в списке с итогами премии. В номинации принимали участие несколько пар, которые поженились в 2023 году. Победителей определили на основании презентаций, в которых молодожены рассказывали о себе. Супруги Каршины также выиграли в первом сезоне югорского телепроекта «Свадьба на миллион». Для пары организовали свадьбу еще осенью в 2023 году. Сам телепроект, который снимали свадебные агенты Сургута при поддержке продюсерского центра «Красная лодка», тоже вышел в финал уральской премии, но уступил победу екатеринбуржцам.