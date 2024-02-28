Молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины стали победителями уральской свадебной премии Wedding Awards в номинации «пара 2023 года». Итоги опубликовали на сайте премии.
«Пара 2023 года: Каршины Елена и Дмитрий, Сургут», — говорится в списке с итогами премии. В номинации принимали участие несколько пар, которые поженились в 2023 году. Победителей определили на основании презентаций, в которых молодожены рассказывали о себе.
Супруги Каршины также выиграли в первом сезоне югорского телепроекта «Свадьба на миллион». Для пары организовали свадьбу еще осенью в 2023 году. Сам телепроект, который снимали свадебные агенты Сургута при поддержке продюсерского центра «Красная лодка», тоже вышел в финал уральской премии, но уступил победу екатеринбуржцам.
Молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины стали победителями уральской свадебной премии Wedding Awards в номинации «пара 2023 года»
Молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины стали победителями уральской свадебной премии Wedding Awards в номинации «пара 2023 года». Итоги опубликовали на сайте премии. «Пара 2023 года: Каршины Елена и Дмитрий, Сургут», — говорится в списке с итогами премии. В номинации принимали участие несколько пар, которые поженились в 2023 году. Победителей определили на основании презентаций, в которых молодожены рассказывали о себе.
Супруги Каршины также выиграли в первом сезоне югорского телепроекта «Свадьба на миллион». Для пары организовали свадьбу еще осенью в 2023 году. Сам телепроект, который снимали свадебные агенты Сургута при поддержке продюсерского центра «Красная лодка», тоже вышел в финал уральской премии, но уступил победу екатеринбуржцам.