Пара молодоженов из Сургута победила в уральской свадебной премии. Фото

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Город. Курган, молодожены, свадьба, цветы, молодая пара
Молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины победили в уральской свадебной премии Фото:

Молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины стали победителями уральской свадебной премии Wedding Awards в номинации «пара 2023 года». Итоги опубликовали на сайте премии.

«Пара 2023 года: Каршины Елена и Дмитрий, Сургут», — говорится в списке с итогами премии. В номинации принимали участие несколько пар, которые поженились в 2023 году. Победителей определили на основании презентаций, в которых молодожены рассказывали о себе.

Супруги Каршины также выиграли в первом сезоне югорского телепроекта «Свадьба на миллион». Для пары организовали свадьбу еще осенью в 2023 году. Сам телепроект, который снимали свадебные агенты Сургута при поддержке продюсерского центра «Красная лодка», тоже вышел в финал уральской премии, но уступил победу екатеринбуржцам.

Молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины стали победителями уральской свадебной премии Wedding Awards в номинации «пара 2023 года»
Молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины стали победителями уральской свадебной премии Wedding Awards в номинации «пара 2023 года»
Фото:

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Молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины стали победителями уральской свадебной премии Wedding Awards в номинации «пара 2023 года». Итоги опубликовали на сайте премии. «Пара 2023 года: Каршины Елена и Дмитрий, Сургут», — говорится в списке с итогами премии. В номинации принимали участие несколько пар, которые поженились в 2023 году. Победителей определили на основании презентаций, в которых молодожены рассказывали о себе. Супруги Каршины также выиграли в первом сезоне югорского телепроекта «Свадьба на миллион». Для пары организовали свадьбу еще осенью в 2023 году. Сам телепроект, который снимали свадебные агенты Сургута при поддержке продюсерского центра «Красная лодка», тоже вышел в финал уральской премии, но уступил победу екатеринбуржцам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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