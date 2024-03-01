Politico: ВСУ столкнутся с большими рисками после передачи истребителей F-16

Самолеты F-16, которые предлагают Украине Норвегия, Дания, Нидерланды и Бельгия, будет крайне рискованно эксплуатировать. Истребители сразу станут целями российских систем ПВО, а использование неподготовленных взлетно-посадочных полос может повредить хрупкие самолеты, при этом ремонт истребителей крайне сложен. Об этом пишет издание Politico.
«Базы [истребителей F-16] станут главными целями для российских атак, сами самолеты, их ремонт будет сложной задачей, и даже использование неподготовленных взлетно-посадочных полос может привести к саботажу хрупких самолетов», —
Дания готовится поставить самолеты ВСУ летом 2024 года. В данный момент многонациональная коалиция занимается подготовкой, обучением пилотов и экипажей. Более 60 F-16 поставят Киеву после просьбы Украины помочь сравнять шансы в небе против ВВС России.
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