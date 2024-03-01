Politico: ВСУ столкнутся с большими рисками после передачи истребителей F-16

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, ф-16,  stock
Более 60 истребителей предлагают Украине Норвегия, Дания, Нидерланды и Бельгия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Самолеты F-16, которые предлагают Украине Норвегия, Дания, Нидерланды и Бельгия, будет крайне рискованно эксплуатировать. Истребители сразу станут целями российских систем ПВО, а использование неподготовленных взлетно-посадочных полос может повредить хрупкие самолеты, при этом ремонт истребителей крайне сложен. Об этом пишет издание Politico.

«Базы [истребителей F-16] станут главными целями для российских атак, сами самолеты, их ремонт будет сложной задачей, и даже использование неподготовленных взлетно-посадочных полос может привести к саботажу хрупких самолетов», — говорится в материале издания.

Дания готовится поставить самолеты ВСУ летом 2024 года. В данный момент многонациональная коалиция занимается подготовкой, обучением пилотов и экипажей. Более 60  F-16 поставят Киеву после просьбы Украины помочь сравнять шансы в небе против ВВС России.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолеты F-16, которые предлагают Украине Норвегия, Дания, Нидерланды и Бельгия, будет крайне рискованно эксплуатировать. Истребители сразу станут целями российских систем ПВО, а использование неподготовленных взлетно-посадочных полос может повредить хрупкие самолеты, при этом ремонт истребителей крайне сложен. Об этом пишет издание Politico. «Базы [истребителей F-16] станут главными целями для российских атак, сами самолеты, их ремонт будет сложной задачей, и даже использование неподготовленных взлетно-посадочных полос может привести к саботажу хрупких самолетов», — говорится в материале издания. Дания готовится поставить самолеты ВСУ летом 2024 года. В данный момент многонациональная коалиция занимается подготовкой, обучением пилотов и экипажей. Более 60  F-16 поставят Киеву после просьбы Украины помочь сравнять шансы в небе против ВВС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...