Правительство ХМАО назначило нового руководителя агентства социального благополучия

Новым директором агентства социального благополучия ХМАО стала Эльвира Басырова
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, депутат, чиновница, совещание, чиновник, госдума, заседание, герб россии, мэр
На должность главы окружного агентства социального благополучия населения назначена Эльвира Басырова Фото:

Власти ХМАО назначили новым руководителем окружного агентства социального благополучия населения нынешнего директора Ханты-Мансийского филиала центра Эльвиру Басырову. Проект о кадровой перестановке, опубликованный на сайте госорганов Югры, был принят на очередном заседании правительства.

«Проектом распоряжения предлагается назначить на должность директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Агентство социального благополучия населения“ Басырову Эльвиру Рафаилевну, которая включена в резерв управленческих кадров», — сообщается в документе постановления. На данный момент Басырова занимает должность руководителя «Ханты-Мансийского комплексного центра социального обслуживания населения». С 4 марта она официально переходит на новое место работы.

Уточняется, что нынешний директор регионального агентства социального благополучия Ольга Медведева написала заявление на увольнение по собственному желанию. В учреждении она проработала почти 6 лет.

Ранее URA.RU писало о том, что власти Югры переназначили на новый срок руководителей образовательных учреждений округа. Решение коснулось директоров школы-интерната в Березово и политехнического колледжа в Нижневартовске.

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Власти ХМАО назначили новым руководителем окружного агентства социального благополучия населения нынешнего директора Ханты-Мансийского филиала центра Эльвиру Басырову. Проект о кадровой перестановке, опубликованный на сайте госорганов Югры, был принят на очередном заседании правительства. «Проектом распоряжения предлагается назначить на должность директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Агентство социального благополучия населения“ Басырову Эльвиру Рафаилевну, которая включена в резерв управленческих кадров», — сообщается в документе постановления. На данный момент Басырова занимает должность руководителя «Ханты-Мансийского комплексного центра социального обслуживания населения». С 4 марта она официально переходит на новое место работы. Уточняется, что нынешний директор регионального агентства социального благополучия Ольга Медведева написала заявление на увольнение по собственному желанию. В учреждении она проработала почти 6 лет. Ранее URA.RU писало о том, что власти Югры переназначили на новый срок руководителей образовательных учреждений округа. Решение коснулось директоров школы-интерната в Березово и политехнического колледжа в Нижневартовске.
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