Правительство ХМАО назначило нового руководителя агентства социального благополучия

Новым директором агентства социального благополучия ХМАО стала Эльвира Басырова

01 марта 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

На должность главы окружного агентства социального благополучия населения назначена Эльвира Басырова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО назначили новым руководителем окружного агентства социального благополучия населения нынешнего директора Ханты-Мансийского филиала центра Эльвиру Басырову. Проект о кадровой перестановке, опубликованный на сайте госорганов Югры, был принят на очередном заседании правительства. «Проектом распоряжения предлагается назначить на должность директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Агентство социального благополучия населения“ Басырову Эльвиру Рафаилевну, которая включена в резерв управленческих кадров», — сообщается в документе постановления. На данный момент Басырова занимает должность руководителя «Ханты-Мансийского комплексного центра социального обслуживания населения». С 4 марта она официально переходит на новое место работы. Уточняется, что нынешний директор регионального агентства социального благополучия Ольга Медведева написала заявление на увольнение по собственному желанию. В учреждении она проработала почти 6 лет. Ранее URA.RU писало о том, что власти Югры переназначили на новый срок руководителей образовательных учреждений округа. Решение коснулось директоров школы-интерната в Березово и политехнического колледжа в Нижневартовске.

Власти ХМАО назначили новым руководителем окружного агентства социального благополучия населения нынешнего директора Ханты-Мансийского филиала центра Эльвиру Басырову. Проект о кадровой перестановке, опубликованный на сайте госорганов Югры, был принят на очередном заседании правительства. «Проектом распоряжения предлагается назначить на должность директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Агентство социального благополучия населения“ Басырову Эльвиру Рафаилевну, которая включена в резерв управленческих кадров», — сообщается в документе постановления. На данный момент Басырова занимает должность руководителя «Ханты-Мансийского комплексного центра социального обслуживания населения». С 4 марта она официально переходит на новое место работы. Уточняется, что нынешний директор регионального агентства социального благополучия Ольга Медведева написала заявление на увольнение по собственному желанию. В учреждении она проработала почти 6 лет. Ранее URA.RU писало о том, что власти Югры переназначили на новый срок руководителей образовательных учреждений округа. Решение коснулось директоров школы-интерната в Березово и политехнического колледжа в Нижневартовске.