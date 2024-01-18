На заседании правительства ХМАО назначили новых директоров школ и техникумов

Власти Югры переназначили на новый срок руководителей образовательных учреждений округа. Решение коснулось директоров школы-интерната в Березово и политехнического колледжа в Нижневартовске. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства ХМАО.
«Проект распоряжения предлагает назначить на должность директора казенного общеобразовательного учреждения ХМАО — Югры „Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“ Зюзину Нину Владимировну; на должность директора бюджетного учреждения профессионального образования ХМАО — Югры „Нижневартовский политехнический колледж“ Михайлову Галину Валентиновну», — сообщается в документе проекта постановления. Оба руководителя переназначаются на новый срок.
Ранее URA.RU писало о том, что правительство Ханты-Мансийского автономного округа назначило трех новых руководителей медучреждений региона. С 1 января 2024 года к работе в новой должности приступили главврачи детской поликлиники Нягани, районной больницы Ханты-Мансийска и противотуберкулезного санатория для детей в Ханты-Мансийске.
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