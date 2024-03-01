01 марта 2024

В ХМАО введено ограничение на трассе из-за снегопада и метели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
На трассе плохая видимость из-за снегопада и метели Фото:

В ХМАО на автодороге «Иртыш» введено временное ограничение максимальной скорости движения до 70 километров в час. В окружном Управтодоре сообщили, что мера связана с плохой видимостью на трассе из-за метели и снегопада.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, ограниченная видимость) вводится временное ограничение максимальной скорости 70км/ч на автомобильной дороге „Иртыш“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение будет действовать с 0 по 123 километр трассы.

Синоптики прогнозировали в ХМАО усиление ветра до 12 м/с днем 2 марта. Также в округе ожидался небольшой снег.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО на автодороге «Иртыш» введено временное ограничение максимальной скорости движения до 70 километров в час. В окружном Управтодоре сообщили, что мера связана с плохой видимостью на трассе из-за метели и снегопада. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, ограниченная видимость) вводится временное ограничение максимальной скорости 70км/ч на автомобильной дороге „Иртыш“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение будет действовать с 0 по 123 километр трассы. Синоптики прогнозировали в ХМАО усиление ветра до 12 м/с днем 2 марта. Также в округе ожидался небольшой снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...