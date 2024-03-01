В ХМАО введено ограничение на трассе из-за снегопада и метели

На трассе плохая видимость из-за снегопада и метели
В ХМАО на автодороге «Иртыш» введено временное ограничение максимальной скорости движения до 70 километров в час. В окружном Управтодоре сообщили, что мера связана с плохой видимостью на трассе из-за метели и снегопада.
«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, ограниченная видимость) вводится временное ограничение максимальной скорости 70км/ч на автомобильной дороге „Иртыш“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение будет действовать с 0 по 123 километр трассы.
Синоптики прогнозировали в ХМАО усиление ветра до 12 м/с днем 2 марта. Также в округе ожидался небольшой снег.
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