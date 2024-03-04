Бывший топ-менеджер стратегического завода в Соликамске отправится в колонию

Экс-финдиректор Соликамского магниевого завода Джигкаев приговорен к колонии

05 марта 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Суд назначил Вахтангу Джигкаеву три года колонии общего режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший финансовый директор ОАО «Соликамский магниевый завод» Вахтанг Джигкаев после пересмотра в отношении него приговора приговорен к реальному сроку заключения. Пермский краевой суд назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима. «Пермский краевой суд назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима бывшему финансовому директору ОАО „Соликамский магниевый завод“ Вахтангу Джигкаеву», — пишет «Ъ-Прикамье». Таким образом, суд удовлетворил представление прокуратуры, которая настаивала на ужесточении приговора бывшему топ-менеджеру стратегического предприятия. Джигкаев был признан виновным по делу о растрате пяти млн рублей, принадлежащих ОАО «СМЗ». Как установило следствие, летом 2022 года он, занимая должность финдиректора, заключил фиктивный договор с ООО «Скайпро». Деньги по договору за услуги были перечислены, но работы не проводились. Суд первой инстанции приговорил Джигкаева к трем годам лишения свободы условно, однако ни гособвинение, ни сам осужденный с приговором суда не согласились и подали аппеляцию.

Бывший финансовый директор ОАО «Соликамский магниевый завод» Вахтанг Джигкаев после пересмотра в отношении него приговора приговорен к реальному сроку заключения. Пермский краевой суд назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима. «Пермский краевой суд назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима бывшему финансовому директору ОАО „Соликамский магниевый завод“ Вахтангу Джигкаеву», — пишет «Ъ-Прикамье». Таким образом, суд удовлетворил представление прокуратуры, которая настаивала на ужесточении приговора бывшему топ-менеджеру стратегического предприятия. Джигкаев был признан виновным по делу о растрате пяти млн рублей, принадлежащих ОАО «СМЗ». Как установило следствие, летом 2022 года он, занимая должность финдиректора, заключил фиктивный договор с ООО «Скайпро». Деньги по договору за услуги были перечислены, но работы не проводились. Суд первой инстанции приговорил Джигкаева к трем годам лишения свободы условно, однако ни гособвинение, ни сам осужденный с приговором суда не согласились и подали аппеляцию.