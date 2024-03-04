04 марта 2024

Бывший топ-менеджер стратегического завода в Соликамске отправится в колонию

Экс-финдиректор Соликамского магниевого завода Джигкаев приговорен к колонии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой
Суд назначил Вахтангу Джигкаеву три года колонии общего режима Фото:

Бывший финансовый директор ОАО «Соликамский магниевый завод» Вахтанг Джигкаев после пересмотра в отношении него приговора приговорен к реальному сроку заключения. Пермский краевой суд назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима.

«Пермский краевой суд назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима бывшему финансовому директору ОАО „Соликамский магниевый завод“ Вахтангу Джигкаеву», — пишет «Ъ-Прикамье». Таким образом, суд удовлетворил представление прокуратуры, которая настаивала на ужесточении приговора бывшему топ-менеджеру стратегического предприятия.

Джигкаев был признан виновным по делу о растрате пяти млн рублей, принадлежащих ОАО «СМЗ». Как установило следствие, летом 2022 года он, занимая должность финдиректора, заключил фиктивный договор с ООО «Скайпро». Деньги по договору за услуги были перечислены, но работы не проводились. Суд первой инстанции приговорил Джигкаева к трем годам лишения свободы условно, однако ни гособвинение, ни сам осужденный с приговором суда не согласились и подали аппеляцию.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший финансовый директор ОАО «Соликамский магниевый завод» Вахтанг Джигкаев после пересмотра в отношении него приговора приговорен к реальному сроку заключения. Пермский краевой суд назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима. «Пермский краевой суд назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима бывшему финансовому директору ОАО „Соликамский магниевый завод“ Вахтангу Джигкаеву», — пишет «Ъ-Прикамье». Таким образом, суд удовлетворил представление прокуратуры, которая настаивала на ужесточении приговора бывшему топ-менеджеру стратегического предприятия. Джигкаев был признан виновным по делу о растрате пяти млн рублей, принадлежащих ОАО «СМЗ». Как установило следствие, летом 2022 года он, занимая должность финдиректора, заключил фиктивный договор с ООО «Скайпро». Деньги по договору за услуги были перечислены, но работы не проводились. Суд первой инстанции приговорил Джигкаева к трем годам лишения свободы условно, однако ни гособвинение, ни сам осужденный с приговором суда не согласились и подали аппеляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...