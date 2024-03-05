Министр обороны ФРГ разозлился из-за «манипуляций Путина»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, фрг, Борис Писториус, министр обороны,  stock
Борис Писториус признался, что злится из-за того, что Россия формирует информповестку внутри его страны Фото:

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Россия на протяжении нескольких недель сама формирует информационную повестку в Германии, которая обсуждается во всем мире. Он подчеркнул, что очень злится из-за этого. Так, глава военного министерства страны вновь прокомментировал слитый разговор военных ФРГ, которые обсуждали возможные атаки по Крымскому мосту.

«Это как раз то, чего хочет добиться [президент РФ Владимир] Путин. Он на протяжении нескольких месяцев или как минимум нескольких недель задает повестку, что мы здесь в Германии обсуждаем: будь то поддержка Украины в той или иной форме, насколько успешна Украина, может ли она выиграть войну или нет. <…> Я очень зол из-за этой истории», — подчеркнул Борис Писториус во время пресс-конференцию, посвященной первым итогам проверки инцидента, связанного с публикацией в общий доступ приватного разговора немецких военных. Его слова передает РИА Новости. Министр уточнил, что уже три дня все только и обсуждают соответствующий разговор.

Ранее разговор был обнародован российской журналисткой, главредом RT Маргаритой Симоньян. Писториус заявил, что все происходящее является информационной атакой со стороны РФ против Германии. В слитом разговоре военнослужащие ФРГ обсуждали поставки Украине дальнобойных ракет Taurus для атаки по Крымскому мосту. В связи с происшествием посла ФРГ при РФ вызвали на разговор, но тот отказался давать комментарии, передает «Национальная служба новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Россия на протяжении нескольких недель сама формирует информационную повестку в Германии, которая обсуждается во всем мире. Он подчеркнул, что очень злится из-за этого. Так, глава военного министерства страны вновь прокомментировал слитый разговор военных ФРГ, которые обсуждали возможные атаки по Крымскому мосту. «Это как раз то, чего хочет добиться [президент РФ Владимир] Путин. Он на протяжении нескольких месяцев или как минимум нескольких недель задает повестку, что мы здесь в Германии обсуждаем: будь то поддержка Украины в той или иной форме, насколько успешна Украина, может ли она выиграть войну или нет. <…> Я очень зол из-за этой истории», — подчеркнул Борис Писториус во время пресс-конференцию, посвященной первым итогам проверки инцидента, связанного с публикацией в общий доступ приватного разговора немецких военных. Его слова передает РИА Новости. Министр уточнил, что уже три дня все только и обсуждают соответствующий разговор. Ранее разговор был обнародован российской журналисткой, главредом RT Маргаритой Симоньян. Писториус заявил, что все происходящее является информационной атакой со стороны РФ против Германии. В слитом разговоре военнослужащие ФРГ обсуждали поставки Украине дальнобойных ракет Taurus для атаки по Крымскому мосту. В связи с происшествием посла ФРГ при РФ вызвали на разговор, но тот отказался давать комментарии, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...