Министр обороны ФРГ разозлился из-за «манипуляций Путина»

05 марта 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Борис Писториус признался, что злится из-за того, что Россия формирует информповестку внутри его страны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Россия на протяжении нескольких недель сама формирует информационную повестку в Германии, которая обсуждается во всем мире. Он подчеркнул, что очень злится из-за этого. Так, глава военного министерства страны вновь прокомментировал слитый разговор военных ФРГ, которые обсуждали возможные атаки по Крымскому мосту. «Это как раз то, чего хочет добиться [президент РФ Владимир] Путин. Он на протяжении нескольких месяцев или как минимум нескольких недель задает повестку, что мы здесь в Германии обсуждаем: будь то поддержка Украины в той или иной форме, насколько успешна Украина, может ли она выиграть войну или нет. <…> Я очень зол из-за этой истории», — подчеркнул Борис Писториус во время пресс-конференцию, посвященной первым итогам проверки инцидента, связанного с публикацией в общий доступ приватного разговора немецких военных. Его слова передает РИА Новости. Министр уточнил, что уже три дня все только и обсуждают соответствующий разговор. Ранее разговор был обнародован российской журналисткой, главредом RT Маргаритой Симоньян. Писториус заявил, что все происходящее является информационной атакой со стороны РФ против Германии. В слитом разговоре военнослужащие ФРГ обсуждали поставки Украине дальнобойных ракет Taurus для атаки по Крымскому мосту. В связи с происшествием посла ФРГ при РФ вызвали на разговор, но тот отказался давать комментарии, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Россия на протяжении нескольких недель сама формирует информационную повестку в Германии, которая обсуждается во всем мире. Он подчеркнул, что очень злится из-за этого. Так, глава военного министерства страны вновь прокомментировал слитый разговор военных ФРГ, которые обсуждали возможные атаки по Крымскому мосту. «Это как раз то, чего хочет добиться [президент РФ Владимир] Путин. Он на протяжении нескольких месяцев или как минимум нескольких недель задает повестку, что мы здесь в Германии обсуждаем: будь то поддержка Украины в той или иной форме, насколько успешна Украина, может ли она выиграть войну или нет. <…> Я очень зол из-за этой истории», — подчеркнул Борис Писториус во время пресс-конференцию, посвященной первым итогам проверки инцидента, связанного с публикацией в общий доступ приватного разговора немецких военных. Его слова передает РИА Новости. Министр уточнил, что уже три дня все только и обсуждают соответствующий разговор. Ранее разговор был обнародован российской журналисткой, главредом RT Маргаритой Симоньян. Писториус заявил, что все происходящее является информационной атакой со стороны РФ против Германии. В слитом разговоре военнослужащие ФРГ обсуждали поставки Украине дальнобойных ракет Taurus для атаки по Крымскому мосту. В связи с происшествием посла ФРГ при РФ вызвали на разговор, но тот отказался давать комментарии, передает «Национальная служба новостей».