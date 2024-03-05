Министр обороны ФРГ разозлился из-за «манипуляций Путина»

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Россия на протяжении нескольких недель сама формирует информационную повестку в Германии, которая обсуждается во всем мире. Он подчеркнул, что очень злится из-за этого. Так, глава военного министерства страны вновь прокомментировал слитый разговор военных ФРГ, которые обсуждали возможные атаки по Крымскому мосту.
«Это как раз то, чего хочет добиться [президент РФ Владимир] Путин. Он на протяжении нескольких месяцев или как минимум нескольких недель задает повестку, что мы здесь в Германии обсуждаем: будь то поддержка Украины в той или иной форме, насколько успешна Украина, может ли она выиграть войну или нет. <…> Я очень зол из-за этой истории», — подчеркнул Борис Писториус во время пресс-конференцию, посвященной первым итогам проверки инцидента, связанного с публикацией в общий доступ приватного разговора немецких военных. Его слова передает РИА Новости. Министр уточнил, что уже три дня все только и обсуждают соответствующий разговор.
Ранее разговор был обнародован российской журналисткой, главредом RT Маргаритой Симоньян. Писториус заявил, что все происходящее является информационной атакой со стороны РФ против Германии. В слитом разговоре военнослужащие ФРГ обсуждали поставки Украине дальнобойных ракет Taurus для атаки по Крымскому мосту. В связи с происшествием посла ФРГ при РФ вызвали на разговор, но тот отказался давать комментарии, передает «Национальная служба новостей».
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