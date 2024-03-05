Мошенники от лица главы Югорска Алексея Харлова обманывают людей

Мошенники могут упоминать родных в диалоге, чтобы вводить в заблуждения, заявил Харлов Фото: Илья Московец © URA.RU

Неизвестные люди снова создают фейковые аккаунты и отправляют голосовые от лица главы Югорска (ХМАО) Алексея Харлова. Тем самым они обманывают людей, сообщил он в своем telegram-канале.

«Уважаемые жители! Пожалуйста, будьте бдительными! Мошенники от моего имени продолжают направлять фейковые сообщения. Теперь в их арсенале есть голосовые сообщения, также мошенники могут упомянуть в сообщениях о ваших родственниках, знакомых, вводя вас в заблуждение. Не отвечайте, и тем более не следуйте тому, что от вас требуют звонящие», — написал Харлов.

Ранее Харлов уже рассказал, что мошенники от его лица создали аккаунт в Telegram, чтобы писать югорчанам. Тогда он просил в таком случае обращаться в дежурную часть ОМВД.