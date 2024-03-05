05 марта 2024

Мошенники от лица главы города ХМАО отправляют людям голосовые. Скрин

Мошенники от лица главы Югорска Алексея Харлова обманывают людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники могут упоминать родных в диалоге, чтобы вводить в заблуждения, заявил Харлов Фото:

Неизвестные люди снова создают фейковые аккаунты и отправляют голосовые от лица главы Югорска (ХМАО) Алексея Харлова. Тем самым они обманывают людей, сообщил он в своем telegram-канале.

«Уважаемые жители! Пожалуйста, будьте бдительными! Мошенники от моего имени продолжают направлять фейковые сообщения. Теперь в их арсенале есть голосовые сообщения, также мошенники могут упомянуть в сообщениях о ваших родственниках, знакомых, вводя вас в заблуждение. Не отвечайте, и тем более не следуйте тому, что от вас требуют звонящие», — написал Харлов.

Ранее Харлов уже рассказал, что мошенники от его лица создали аккаунт в Telegram, чтобы писать югорчанам. Тогда он просил в таком случае обращаться в дежурную часть ОМВД.

Фото:

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Неизвестные люди снова создают фейковые аккаунты и отправляют голосовые от лица главы Югорска (ХМАО) Алексея Харлова. Тем самым они обманывают людей, сообщил он в своем telegram-канале. «Уважаемые жители! Пожалуйста, будьте бдительными! Мошенники от моего имени продолжают направлять фейковые сообщения. Теперь в их арсенале есть голосовые сообщения, также мошенники могут упомянуть в сообщениях о ваших родственниках, знакомых, вводя вас в заблуждение. Не отвечайте, и тем более не следуйте тому, что от вас требуют звонящие», — написал Харлов. Ранее Харлов уже рассказал, что мошенники от его лица создали аккаунт в Telegram, чтобы писать югорчанам. Тогда он просил в таком случае обращаться в дежурную часть ОМВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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