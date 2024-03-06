Гросси заявил о важности беседы с Путиным

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. stock,  stock, Гросси Рафаэль
Рафаэль Гросси (на фото) отметил важность встречи с Владимиром Путиным Фото:

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал беседу с президентом России Владимиром Путиным очень важной. Об этом он заявил по итогам встречи с российским лидером.

«Беседа с Путиным чрезвычайно важна, и он готов обсуждать чувствительные темы», — заявил Рафаэль Гросси. Его слова передает РИА Новости.

Встреча российского лидера и главу МАГАТЭ состоялась 6 марта. Путин во время разговора с Гросси заявил, что Москва продолжает активно сотрудничать с организацией по многим направлениям, пишет RT.

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал беседу с президентом России Владимиром Путиным очень важной. Об этом он заявил по итогам встречи с российским лидером. «Беседа с Путиным чрезвычайно важна, и он готов обсуждать чувствительные темы», — заявил Рафаэль Гросси. Его слова передает РИА Новости. Встреча российского лидера и главу МАГАТЭ состоялась 6 марта. Путин во время разговора с Гросси заявил, что Москва продолжает активно сотрудничать с организацией по многим направлениям, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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