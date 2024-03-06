Гросси заявил о важности беседы с Путиным

Рафаэль Гросси (на фото) отметил важность встречи с Владимиром Путиным
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал беседу с президентом России Владимиром Путиным очень важной. Об этом он заявил по итогам встречи с российским лидером.
«Беседа с Путиным чрезвычайно важна, и он готов обсуждать чувствительные темы», — заявил Рафаэль Гросси. Его слова передает РИА Новости.
Встреча российского лидера и главу МАГАТЭ состоялась 6 марта. Путин во время разговора с Гросси заявил, что Москва продолжает активно сотрудничать с организацией по многим направлениям, пишет RT.
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