Кураторов «Северного человека» приняли в тюменском правительстве. Фото

Руководство «Северного человека» встретилось с тюменским чиновником Малыгиным

07 марта 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

В тюменском правительстве встретились лидеры «Северного человека» и председателя комитета по делам национальностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменское правительство пошло на диалог с кураторами открывшегося в областной столице «Северного человека». Зампред комитета по делам национальностей Роман Малыгин провел встречу с главой тюменского штаба Николаем Глячковым и его соратниками. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил один из кураторов движения в Тюмени, депутат Тимур Темуркаев. «Благодаря проведенной встрече стороны смогли познакомиться, обсудить свои вопросы и получить ответы на них. Все участники встречи смогли лучше понять друг друга и найти общие точки в дальнейшем сотрудничестве. Надеемся, что такие встречи помогут укрепить связи и способствуют развитию нашего общества», — сказано в публикации Темуркаева. Ранее в Тюмени прошло открытие организации «Северный человек». Собралось около 500 сторонников. Общественники заявили о желании участвовать в совместных рейдах на мигрантов совместно с сотрудниками силовых ведомств. Роман Малыгин выразил опасения, что действия движения могут спровоцировать межнациональные конфликты. Встреча кураторов «Северного человека» и зампреда комитета по делам национальностей Малыгина Фото: Тимур Темуркаев

Тюменское правительство пошло на диалог с кураторами открывшегося в областной столице «Северного человека». Зампред комитета по делам национальностей Роман Малыгин провел встречу с главой тюменского штаба Николаем Глячковым и его соратниками. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил один из кураторов движения в Тюмени, депутат Тимур Темуркаев. «Благодаря проведенной встрече стороны смогли познакомиться, обсудить свои вопросы и получить ответы на них. Все участники встречи смогли лучше понять друг друга и найти общие точки в дальнейшем сотрудничестве. Надеемся, что такие встречи помогут укрепить связи и способствуют развитию нашего общества», — сказано в публикации Темуркаева. Ранее в Тюмени прошло открытие организации «Северный человек». Собралось около 500 сторонников. Общественники заявили о желании участвовать в совместных рейдах на мигрантов совместно с сотрудниками силовых ведомств. Роман Малыгин выразил опасения, что действия движения могут спровоцировать межнациональные конфликты.