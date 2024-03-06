06 марта 2024

Кураторов «Северного человека» приняли в тюменском правительстве. Фото

Руководство «Северного человека» встретилось с тюменским чиновником Малыгиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновники
В тюменском правительстве встретились лидеры «Северного человека» и председателя комитета по делам национальностей Фото:

Тюменское правительство пошло на диалог с кураторами открывшегося в областной столице «Северного человека». Зампред комитета по делам национальностей Роман Малыгин провел встречу с главой тюменского штаба Николаем Глячковым и его соратниками. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил один из кураторов движения в Тюмени, депутат Тимур Темуркаев.

«Благодаря проведенной встрече стороны смогли познакомиться, обсудить свои вопросы и получить ответы на них. Все участники встречи смогли лучше понять друг друга и найти общие точки в дальнейшем сотрудничестве. Надеемся, что такие встречи помогут укрепить связи и способствуют развитию нашего общества», — сказано в публикации Темуркаева.

Ранее в Тюмени прошло открытие организации «Северный человек». Собралось около 500 сторонников. Общественники заявили о желании участвовать в совместных рейдах на мигрантов совместно с сотрудниками силовых ведомств. Роман Малыгин выразил опасения, что действия движения могут спровоцировать межнациональные конфликты.

Встреча кураторов «Северного человека» и зампреда комитета по делам национальностей Малыгина
Встреча кураторов «Северного человека» и зампреда комитета по делам национальностей Малыгина
Фото:

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Тюменское правительство пошло на диалог с кураторами открывшегося в областной столице «Северного человека». Зампред комитета по делам национальностей Роман Малыгин провел встречу с главой тюменского штаба Николаем Глячковым и его соратниками. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил один из кураторов движения в Тюмени, депутат Тимур Темуркаев. «Благодаря проведенной встрече стороны смогли познакомиться, обсудить свои вопросы и получить ответы на них. Все участники встречи смогли лучше понять друг друга и найти общие точки в дальнейшем сотрудничестве. Надеемся, что такие встречи помогут укрепить связи и способствуют развитию нашего общества», — сказано в публикации Темуркаева. Ранее в Тюмени прошло открытие организации «Северный человек». Собралось около 500 сторонников. Общественники заявили о желании участвовать в совместных рейдах на мигрантов совместно с сотрудниками силовых ведомств. Роман Малыгин выразил опасения, что действия движения могут спровоцировать межнациональные конфликты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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