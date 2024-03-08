РФ запросила на 22 марта заседание СБ ООН по Украине

09 марта 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

На заседании будут обсуждаться не логичные высказывания участников альянса о конфликте на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Россия запросила отдельное заседание Совета Безопасности ООН из-за противоречивых высказываний стран альянса о конфликте на Украине. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обсуждение пройдет 22 марта. «Было бы неплохо, если бы натовские представители в Совбезе разъяснили нам лукавую логику альянса. Вы лепите из России образ врага и агрессора, опуская факты о том, что ваша агрессия против России с задействованием Украины началась как минимум 10 лет назад. Обо всех этих нелицеприятных для наших западных коллег моментах мы подробно поговорим на запрошенном нами на 22 марта отдельном заседании Совета Безопасности», — сообщил Полянский в пятницу 8 марта на заседании Совбеза ООН, посвященном Украине. Он добавил, что в высказываниях натовских коллег отсутствует всякий здравый смысл. Изначально они хотели принять в НАТО Украину, чтобы избежать конфликта с Россией, а теперь не хотят допустить поражения Киева, так как боятся за свою участь. Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что поражение Украины в текущем конфликте может привести к военному столкновению НАТО с Россией. Он выразил тревогу по поводу продвижения российских подразделений на различных направлениях на фронте. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Остин не совсем понимает, о чем он говорит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия запросила отдельное заседание Совета Безопасности ООН из-за противоречивых высказываний стран альянса о конфликте на Украине. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обсуждение пройдет 22 марта. «Было бы неплохо, если бы натовские представители в Совбезе разъяснили нам лукавую логику альянса. Вы лепите из России образ врага и агрессора, опуская факты о том, что ваша агрессия против России с задействованием Украины началась как минимум 10 лет назад. Обо всех этих нелицеприятных для наших западных коллег моментах мы подробно поговорим на запрошенном нами на 22 марта отдельном заседании Совета Безопасности», — сообщил Полянский в пятницу 8 марта на заседании Совбеза ООН, посвященном Украине. Он добавил, что в высказываниях натовских коллег отсутствует всякий здравый смысл. Изначально они хотели принять в НАТО Украину, чтобы избежать конфликта с Россией, а теперь не хотят допустить поражения Киева, так как боятся за свою участь. Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что поражение Украины в текущем конфликте может привести к военному столкновению НАТО с Россией. Он выразил тревогу по поводу продвижения российских подразделений на различных направлениях на фронте. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Остин не совсем понимает, о чем он говорит.