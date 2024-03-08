08 марта 2024
07 марта 2024

Бойцовская собака напала на женщину с ребенком в подъезде пермской многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, собака, пес
Собака шла на выгул в сопровождении хозяина Фото:

Собака бойцовской породы набросилась на женщину с ребенком в подъезде многоквартирного дома пермского ЖК «Арсенал». По словам пострадавшей, это произошло 8 марта.

«Примерно в 21:00 мы возвращались с ребенком домой, ждали лифт на втором этаже. Когда он открылся, на нас выбежала сначала, кажется, дворняга, а потом стаффордширский терьер, который начал меня кусать в ногу выше колена. Потом собака впилась в икру», — пояснила пермячка в беседе с perm.aif.ru.

Животное оттащил хозяин. После происшествия женщина обратилась в травмпункт, а на следующий день — в правоохранительные органы. В полиции приняли сообщение о нападении. Проверкой занимается свердловский отдел.

В феврале URA.RU писало о девочке, которую покусала овчарка. Это произошло во время прогулки в микрорайоне Голованово. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Собака бойцовской породы набросилась на женщину с ребенком в подъезде многоквартирного дома пермского ЖК «Арсенал». По словам пострадавшей, это произошло 8 марта. «Примерно в 21:00 мы возвращались с ребенком домой, ждали лифт на втором этаже. Когда он открылся, на нас выбежала сначала, кажется, дворняга, а потом стаффордширский терьер, который начал меня кусать в ногу выше колена. Потом собака впилась в икру», — пояснила пермячка в беседе с perm.aif.ru. Животное оттащил хозяин. После происшествия женщина обратилась в травмпункт, а на следующий день — в правоохранительные органы. В полиции приняли сообщение о нападении. Проверкой занимается свердловский отдел. В феврале URA.RU писало о девочке, которую покусала овчарка. Это произошло во время прогулки в микрорайоне Голованово. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...