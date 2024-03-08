Бойцовская собака напала на женщину с ребенком в подъезде пермской многоэтажки

Собака бойцовской породы набросилась на женщину с ребенком в подъезде многоквартирного дома пермского ЖК «Арсенал». По словам пострадавшей, это произошло 8 марта.
«Примерно в 21:00 мы возвращались с ребенком домой, ждали лифт на втором этаже. Когда он открылся, на нас выбежала сначала, кажется, дворняга, а потом стаффордширский терьер, который начал меня кусать в ногу выше колена. Потом собака впилась в икру», — пояснила пермячка в беседе с perm.aif.ru.
Животное оттащил хозяин. После происшествия женщина обратилась в травмпункт, а на следующий день — в правоохранительные органы. В полиции приняли сообщение о нападении. Проверкой занимается свердловский отдел.
В феврале URA.RU писало о девочке, которую покусала овчарка. Это произошло во время прогулки в микрорайоне Голованово. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения.
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