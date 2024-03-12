Звезда сериала «Моя любимая свекровь» не приедет в Челябинск из-за болезни

12 марта 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Галина Петрова из-за болезни не сможет сыграть спектакль в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Звезда сериала «Моя любимая свекровь», актриса Галина Петрова, не сможет приехать в Челябинск, чтобы сыграть в спектакле «Та еще семейка или 37 открыток», из-за болезни. Ее заменит актриса Ирина Лачина. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте городских зрелищных касс. «В спектакле „Та еще семейка или 37 открыток“, запланированном на 14 марта, произошла замена из-за болезни актрисы. Вместо Галины Петровой, будет участвовать Ирина Лачина» — говорится в сообщении. Заслуженная артистка РФ Галина Петрова помимо службы в театре снимается в сериалах. Самые популярные из них: «Моя любимая свекровь», «Рожденная звездой» и «Между нами, девочками». Актриса Ирина Лачина также участвует в съемках фильмов и сериалов. С Лачиной в ролях снимались такие известные кинокартины как: «Воронины», «Тяжелый песок» и «Экипаж». Главную роль в спектакле «Та еще семейка или 37 открыток» играет Игорь Скляр, также принимают участие Мария Порошина, Ольга Прокофьева, Ирина Медведева и другие. По сюжету постановки молодой человек возвращается домой с невестой. Семья парня оказалась сумасшедшей: будущая свекровь считает ее служанкой, отец ночами играет по дому в гольф, а тетя занялась интимным бизнесом. Бабушка, умершая год назад, при этом живет в каморке рядом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Звезда сериала «Моя любимая свекровь», актриса Галина Петрова, не сможет приехать в Челябинск, чтобы сыграть в спектакле «Та еще семейка или 37 открыток», из-за болезни. Ее заменит актриса Ирина Лачина. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте городских зрелищных касс. «В спектакле „Та еще семейка или 37 открыток“, запланированном на 14 марта, произошла замена из-за болезни актрисы. Вместо Галины Петровой, будет участвовать Ирина Лачина» — говорится в сообщении. Заслуженная артистка РФ Галина Петрова помимо службы в театре снимается в сериалах. Самые популярные из них: «Моя любимая свекровь», «Рожденная звездой» и «Между нами, девочками». Актриса Ирина Лачина также участвует в съемках фильмов и сериалов. С Лачиной в ролях снимались такие известные кинокартины как: «Воронины», «Тяжелый песок» и «Экипаж». Главную роль в спектакле «Та еще семейка или 37 открыток» играет Игорь Скляр, также принимают участие Мария Порошина, Ольга Прокофьева, Ирина Медведева и другие. По сюжету постановки молодой человек возвращается домой с невестой. Семья парня оказалась сумасшедшей: будущая свекровь считает ее служанкой, отец ночами играет по дому в гольф, а тетя занялась интимным бизнесом. Бабушка, умершая год назад, при этом живет в каморке рядом.