Тюменские силовики поставили на стоп взаимодействие с «Северным человеком»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой в Чкаловском районном суде. Екатеринбург, полицейские, силовики, полиция, сотрудники полиции
Тюменские полицейские опасаются брать на рейды представителей «Северного человека» Фото:

Силовые структуры приостановили взаимодействие с общественниками из движения «Северный человек». Совместные рейды по борьбе с мигрантами пока не планируются. Такую информацию URA.RU сообщили источники близкие к силовикам.

Кураторов «Северного человека» приняли в тюменском правительстве

«Несколько высокопоставленных сотрудников МВД опасаются представителей организации. Считается, что они могут повести себя неправомерно во время рейдов, спровоцировать конфликты и т. д.» — говорят собеседники агентства.

По данным агентства, кураторы общественного движения «Северный человек» не согласны с таким исходом. Они намерены добиться аудиенции у начальника УМВД по Тюменской области Александра Смирнова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открылся штаб «Северного человека». Тогда свои опасения, в связи с этим событием, высказывал председатель комитета по делам национальностей Роман Малыгин. По его мнению, активизация сторонников движения может привести к возможным нацконфликтам.

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Силовые структуры приостановили взаимодействие с общественниками из движения «Северный человек». Совместные рейды по борьбе с мигрантами пока не планируются. Такую информацию URA.RU сообщили источники близкие к силовикам. «Несколько высокопоставленных сотрудников МВД опасаются представителей организации. Считается, что они могут повести себя неправомерно во время рейдов, спровоцировать конфликты и т. д.» — говорят собеседники агентства. По данным агентства, кураторы общественного движения «Северный человек» не согласны с таким исходом. Они намерены добиться аудиенции у начальника УМВД по Тюменской области Александра Смирнова. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открылся штаб «Северного человека». Тогда свои опасения, в связи с этим событием, высказывал председатель комитета по делам национальностей Роман Малыгин. По его мнению, активизация сторонников движения может привести к возможным нацконфликтам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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