Тюменские силовики поставили на стоп взаимодействие с «Северным человеком»

Силовые структуры приостановили взаимодействие с общественниками из движения «Северный человек». Совместные рейды по борьбе с мигрантами пока не планируются. Такую информацию URA.RU сообщили источники близкие к силовикам.
«Несколько высокопоставленных сотрудников МВД опасаются представителей организации. Считается, что они могут повести себя неправомерно во время рейдов, спровоцировать конфликты и т. д.» — говорят собеседники агентства.
По данным агентства, кураторы общественного движения «Северный человек» не согласны с таким исходом. Они намерены добиться аудиенции у начальника УМВД по Тюменской области Александра Смирнова.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открылся штаб «Северного человека». Тогда свои опасения, в связи с этим событием, высказывал председатель комитета по делам национальностей Роман Малыгин. По его мнению, активизация сторонников движения может привести к возможным нацконфликтам.
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