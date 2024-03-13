Тюменские силовики поставили на стоп взаимодействие с «Северным человеком»

13 марта 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Тюменские полицейские опасаются брать на рейды представителей «Северного человека» Фото: Илья Московец © URA.RU Силовые структуры приостановили взаимодействие с общественниками из движения «Северный человек». Совместные рейды по борьбе с мигрантами пока не планируются. Такую информацию URA.RU сообщили источники близкие к силовикам. Кураторов «Северного человека» приняли в тюменском правительстве «Несколько высокопоставленных сотрудников МВД опасаются представителей организации. Считается, что они могут повести себя неправомерно во время рейдов, спровоцировать конфликты и т. д.» — говорят собеседники агентства. По данным агентства, кураторы общественного движения «Северный человек» не согласны с таким исходом. Они намерены добиться аудиенции у начальника УМВД по Тюменской области Александра Смирнова. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открылся штаб «Северного человека». Тогда свои опасения, в связи с этим событием, высказывал председатель комитета по делам национальностей Роман Малыгин. По его мнению, активизация сторонников движения может привести к возможным нацконфликтам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовые структуры приостановили взаимодействие с общественниками из движения «Северный человек». Совместные рейды по борьбе с мигрантами пока не планируются. Такую информацию URA.RU сообщили источники близкие к силовикам. «Несколько высокопоставленных сотрудников МВД опасаются представителей организации. Считается, что они могут повести себя неправомерно во время рейдов, спровоцировать конфликты и т. д.» — говорят собеседники агентства. По данным агентства, кураторы общественного движения «Северный человек» не согласны с таким исходом. Они намерены добиться аудиенции у начальника УМВД по Тюменской области Александра Смирнова. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открылся штаб «Северного человека». Тогда свои опасения, в связи с этим событием, высказывал председатель комитета по делам национальностей Роман Малыгин. По его мнению, активизация сторонников движения может привести к возможным нацконфликтам.