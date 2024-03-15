Участники СВО определились с будущим президентом

Минобороны РФ: бойцы СВО отдали голоса через досрочное голосование

15 марта 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

Участники спецоперации досрочно проголосовали за кандидата в президенты России, рассказали в Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Участники спецоперации при помощи досрочного голосования отдали голоса за кандидатов на выборах президента. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «14 марта в ВС РФ завершено досрочное голосование на выборах президента России. Свое избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции», — рассказали в telegram-канале Минобороны РФ. Также в голосовании приняли участие военные, которые находятся в отдаленных точках. Например, в Сирии и Азербайджане. Досрочное голосование началось 25 февраля и закончилось 14 марта. Основное голосование по выборам президента РФ началось 15 марта. Некоторые участки по всей стране уже открылись. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники спецоперации при помощи досрочного голосования отдали голоса за кандидатов на выборах президента. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «14 марта в ВС РФ завершено досрочное голосование на выборах президента России. Свое избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции», — рассказали в telegram-канале Минобороны РФ. Также в голосовании приняли участие военные, которые находятся в отдаленных точках. Например, в Сирии и Азербайджане. Досрочное голосование началось 25 февраля и закончилось 14 марта. Основное голосование по выборам президента РФ началось 15 марта. Некоторые участки по всей стране уже открылись. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.