Участники СВО определились с будущим президентом

Участники спецоперации при помощи досрочного голосования отдали голоса за кандидатов на выборах президента. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«14 марта в ВС РФ завершено досрочное голосование на выборах президента России. Свое избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции», — рассказали в
Также в голосовании приняли участие военные, которые находятся в отдаленных точках. Например, в Сирии и Азербайджане. Досрочное голосование началось 25 февраля и закончилось 14 марта.
Основное голосование по выборам президента РФ началось 15 марта. Некоторые участки по всей стране уже открылись. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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