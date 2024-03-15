Участники СВО определились с будущим президентом

Минобороны РФ: бойцы СВО отдали голоса через досрочное голосование
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Участники спецоперации досрочно проголосовали за кандидата в президенты России, рассказали в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Участники спецоперации при помощи досрочного голосования отдали голоса за кандидатов на выборах президента. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«14 марта в ВС РФ завершено досрочное голосование на выборах президента России. Свое избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции», — рассказали в telegram-канале Минобороны РФ.

Также в голосовании приняли участие военные, которые находятся в отдаленных точках. Например, в Сирии и Азербайджане. Досрочное голосование началось 25 февраля и закончилось 14 марта.

Основное голосование по выборам президента РФ началось 15 марта. Некоторые участки по всей стране уже открылись. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Участники спецоперации при помощи досрочного голосования отдали голоса за кандидатов на выборах президента. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «14 марта в ВС РФ завершено досрочное голосование на выборах президента России. Свое избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции», — рассказали в telegram-канале Минобороны РФ. Также в голосовании приняли участие военные, которые находятся в отдаленных точках. Например, в Сирии и Азербайджане. Досрочное голосование началось 25 февраля и закончилось 14 марта. Основное голосование по выборам президента РФ началось 15 марта. Некоторые участки по всей стране уже открылись. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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