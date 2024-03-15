В ХМАО победители викторины поделились эмоциями от выигрыша автомобилей. Видео

15 марта 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Школьница из Нижневартовска и работник больницы села Саранпауль выиграли машины в викторине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО сразу два счастливчика выиграли машины в викторине «Достижения Югры». Обладателями авто стали школьница из Нижневартовска и сотрудник больницы из села Саранпауль Березовского района. Они признались, что очень рады подаркам.



«Была очень удивлена вместе со своей семьей. До сих пор не верю в это. Очень рада», — поделилась впечатлениями школьница из Нижневартовска Арина Болоховцева в видео, опубликованном в telegram-канале «Нижневартовск официально».



Еще одним обладателем автомобиля стал Юрий Ханзеев из села Саранпауля. Он работает в местной участковой больнице. «Участвовал в викторине и выиграл автомобиль. Я безумно рад», — рассказал югорчанин в видео, опубликованном администрацией Березовского района в соцсети «Вконтакте».



Викторина «Достижения Югры» проходит в ХМАО с 15 по 17 марта. В ней жители региона могут выиграть квартиры, машины и подарочные сертификаты в фитнес-клубы или на товары из онлайн-магазинов. Видео : группа администрации Березовского района в соцсети «Вконтакте» Видео : telegram-канал «Нижневартовск официально» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО сразу два счастливчика выиграли машины в викторине «Достижения Югры». Обладателями авто стали школьница из Нижневартовска и сотрудник больницы из села Саранпауль Березовского района. Они признались, что очень рады подаркам. «Была очень удивлена вместе со своей семьей. До сих пор не верю в это. Очень рада», — поделилась впечатлениями школьница из Нижневартовска Арина Болоховцева в видео, опубликованном в telegram-канале «Нижневартовск официально». Еще одним обладателем автомобиля стал Юрий Ханзеев из села Саранпауля. Он работает в местной участковой больнице. «Участвовал в викторине и выиграл автомобиль. Я безумно рад», — рассказал югорчанин в видео, опубликованном администрацией Березовского района в соцсети «Вконтакте». Викторина «Достижения Югры» проходит в ХМАО с 15 по 17 марта. В ней жители региона могут выиграть квартиры, машины и подарочные сертификаты в фитнес-клубы или на товары из онлайн-магазинов. Видео: группа администрации Березовского района в соцсети «Вконтакте» Видео: telegram-канал «Нижневартовск официально»