В ХМАО сразу два счастливчика выиграли машины в викторине «Достижения Югры». Обладателями авто стали школьница из Нижневартовска и сотрудник больницы из села Саранпауль Березовского района. Они признались, что очень рады подаркам.
«Была очень удивлена вместе со своей семьей. До сих пор не верю в это. Очень рада», — поделилась впечатлениями школьница из Нижневартовска Арина Болоховцева в видео, опубликованном в telegram-канале «Нижневартовск официально».
Еще одним обладателем автомобиля стал Юрий Ханзеев из села Саранпауля. Он работает в местной участковой больнице. «Участвовал в викторине и выиграл автомобиль. Я безумно рад», — рассказал югорчанин в видео, опубликованном администрацией Березовского района в соцсети «Вконтакте».
Викторина «Достижения Югры» проходит в ХМАО с 15 по 17 марта. В ней жители региона могут выиграть квартиры, машины и подарочные сертификаты в фитнес-клубы или на товары из онлайн-магазинов.
Видео: группа администрации Березовского района в соцсети «Вконтакте»
В ХМАО сразу два счастливчика выиграли машины в викторине «Достижения Югры». Обладателями авто стали школьница из Нижневартовска и сотрудник больницы из села Саранпауль Березовского района. Они признались, что очень рады подаркам.
«Была очень удивлена вместе со своей семьей. До сих пор не верю в это. Очень рада», — поделилась впечатлениями школьница из Нижневартовска Арина Болоховцева в видео, опубликованном в telegram-канале «Нижневартовск официально».
Еще одним обладателем автомобиля стал Юрий Ханзеев из села Саранпауля. Он работает в местной участковой больнице. «Участвовал в викторине и выиграл автомобиль. Я безумно рад», — рассказал югорчанин в видео, опубликованном администрацией Березовского района в соцсети «Вконтакте».
Викторина «Достижения Югры» проходит в ХМАО с 15 по 17 марта. В ней жители региона могут выиграть квартиры, машины и подарочные сертификаты в фитнес-клубы или на товары из онлайн-магазинов. Видео: группа администрации Березовского района в соцсети «Вконтакте» Видео: telegram-канал «Нижневартовск официально»