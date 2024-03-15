В ХМАО победители викторины поделились эмоциями от выигрыша автомобилей. Видео

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Школьница из Нижневартовска и работник больницы села Саранпауль выиграли машины в викторине Фото:

В ХМАО сразу два счастливчика выиграли машины в викторине «Достижения Югры». Обладателями авто стали школьница из Нижневартовска и сотрудник больницы из села Саранпауль Березовского района. Они признались, что очень рады подаркам.

«Была очень удивлена вместе со своей семьей. До сих пор не верю в это. Очень рада», — поделилась впечатлениями школьница из Нижневартовска Арина Болоховцева в видео, опубликованном в telegram-канале «Нижневартовск официально».

Еще одним обладателем автомобиля стал Юрий Ханзеев из села Саранпауля. Он работает в местной участковой больнице. «Участвовал в викторине и выиграл автомобиль. Я безумно рад», — рассказал югорчанин в видео, опубликованном администрацией Березовского района в соцсети «Вконтакте».

Викторина «Достижения Югры» проходит в ХМАО с 15 по 17 марта. В ней жители региона могут выиграть квартиры, машины и подарочные сертификаты в фитнес-клубы или на товары из онлайн-магазинов.

Видео: группа администрации Березовского района в соцсети «Вконтакте»

Видео: telegram-канал «Нижневартовск официально»

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В ХМАО сразу два счастливчика выиграли машины в викторине «Достижения Югры». Обладателями авто стали школьница из Нижневартовска и сотрудник больницы из села Саранпауль Березовского района. Они признались, что очень рады подаркам. «Была очень удивлена вместе со своей семьей. До сих пор не верю в это. Очень рада», — поделилась впечатлениями школьница из Нижневартовска Арина Болоховцева в видео, опубликованном в telegram-канале «Нижневартовск официально». Еще одним обладателем автомобиля стал Юрий Ханзеев из села Саранпауля. Он работает в местной участковой больнице. «Участвовал в викторине и выиграл автомобиль. Я безумно рад», — рассказал югорчанин в видео, опубликованном администрацией Березовского района в соцсети «Вконтакте». Викторина «Достижения Югры» проходит в ХМАО с 15 по 17 марта. В ней жители региона могут выиграть квартиры, машины и подарочные сертификаты в фитнес-клубы или на товары из онлайн-магазинов. Видео: группа администрации Березовского района в соцсети «Вконтакте» Видео: telegram-канал «Нижневартовск официально»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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