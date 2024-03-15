В Сургуте 96-летний труженик тыла пришел на выборы президента РФ

В Сургуте избирательный участок посетил труженик тыла, 96-летний местный житель Андрей Молоков. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Андрей Филатов.
«96-летний сургутянин Андрей Николаевич Молоков пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах Президента России. Изначально труженику тыла предлагали проголосовать на дому, но самому прийти на выборы было его принципиальной позицией», — рассказал Филатов в публикации. Мэр также поблагодарил сургутянина за патриотичную позицию и отметил, что для молодого поколения он является примером.
Ранее URA.RU писало о том, что жителей Нижневартовска приглашают проверить здоровье сердца прямо на базе избирательных участков. По итогам скрининга, который любой избиратель сможет пройти 16 марта, медики выдадут сертификат о состоянии его здоровья.
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