В челябинском нацпарке подросток опрокинул на себя кувшин с кипятком

В национальном парке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) подросток из Самары опрокинул на себя кувшин с кипятком. В результате его семье пришлось прервать отдых, сообщили 18 марта в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.
«Помощь спасателей Златоустовского отряда областной ПСС потребовалась отцу 12-летнего подростка. Готовясь к ночевке в приюте „Гремучий ключ“, ребенок опрокинул на себя кувшин с кипятком и получил сильные ожоги руки и ноги», — сообщили в пресс-центре ПСС.
Благодаря имевшейся аптечке, отец смог оказать сыну первую помощь, предупредить поднимавшуюся температуру и частично снять болевой синдром, однако, пострадавшему требовался осмотр врача и эвакуация в город. Прибыв к месту ЧП, спасатели обработали частично лопнувшие волдыри, ожоговые раны, наложили стерильные повязки и, подготовив к дороге, транспортировали отца с ребенком на снегоходе к центральной усадьбе, где передали врачам скорой помощи.
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