17 марта 2024

В челябинском нацпарке подросток опрокинул на себя кувшин с кипятком

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС. Акция «Безопасный лед». Челябинск, снег, снегоход, зима, шершневское водохранилище
Подростка с ожогами эвакуировали на снегоходе Фото:

В национальном парке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) подросток из Самары опрокинул на себя кувшин с кипятком. В результате его семье пришлось прервать отдых, сообщили 18 марта в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«Помощь спасателей Златоустовского отряда областной ПСС потребовалась отцу 12-летнего подростка. Готовясь к ночевке в приюте „Гремучий ключ“, ребенок опрокинул на себя кувшин с кипятком и получил сильные ожоги руки и ноги», — сообщили в пресс-центре ПСС.

Благодаря имевшейся аптечке, отец смог оказать сыну первую помощь, предупредить поднимавшуюся температуру и частично снять болевой синдром, однако, пострадавшему требовался осмотр врача и эвакуация в город. Прибыв к месту ЧП, спасатели обработали частично лопнувшие волдыри, ожоговые раны, наложили стерильные повязки и, подготовив к дороге, транспортировали отца с ребенком на снегоходе к центральной усадьбе, где передали врачам скорой помощи.

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В национальном парке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) подросток из Самары опрокинул на себя кувшин с кипятком. В результате его семье пришлось прервать отдых, сообщили 18 марта в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «Помощь спасателей Златоустовского отряда областной ПСС потребовалась отцу 12-летнего подростка. Готовясь к ночевке в приюте „Гремучий ключ“, ребенок опрокинул на себя кувшин с кипятком и получил сильные ожоги руки и ноги», — сообщили в пресс-центре ПСС. Благодаря имевшейся аптечке, отец смог оказать сыну первую помощь, предупредить поднимавшуюся температуру и частично снять болевой синдром, однако, пострадавшему требовался осмотр врача и эвакуация в город. Прибыв к месту ЧП, спасатели обработали частично лопнувшие волдыри, ожоговые раны, наложили стерильные повязки и, подготовив к дороге, транспортировали отца с ребенком на снегоходе к центральной усадьбе, где передали врачам скорой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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