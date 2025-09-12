12 сентября 2025

В Челябинской области две 102-летние бабушки проголосовали на выборах. Фото

102-летние жители Саткинского района проголосовали на дому
К пожилым жителям Челябинской области члены ТИК приходят на дом
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

102-летние жительницы Саткинского муниципального округа приняли участие в голосовании на дому. Об этом 13 сентября сообщил официальный telegram-канал администрации округа.

«В поселке Межевой члены участковой избирательной комиссии № 1219 пришли к 102-летней Варваре Степановне Суриной, чтобы провести процедуру голосования на дому. В Чулковке на дому проголосовала Софья Васильевна Данильченко — ей в конце сентября также должно исполниться 102 года», — рассказали в пресс-службе.

Подобная форма голосования организуется для всех избирателей с ограниченной подвижностью по их заявкам. Члены участковых комиссий обеспечивают соблюдение всех процедур и привозят необходимые документы и бюллетени к месту проживания граждан. В день голосования долгожителям округа традиционно вручают памятные подарки от местных властей.

Ранее уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко отмечала, что в регионе наблюдается тенденция к уменьшению числа недоступных для маломобильных граждан избирательных участков, а также активно реализуются формы голосования на дому и в учреждениях с ограниченным доступом. Такие меры позволяют обеспечить участие в выборах всех категорий избирателей, включая пожилых людей и граждан с ограниченной подвижностью.

