102-летние жительницы Саткинского муниципального округа приняли участие в голосовании на дому. Об этом 13 сентября сообщил официальный telegram-канал администрации округа.
«В поселке Межевой члены участковой избирательной комиссии № 1219 пришли к 102-летней Варваре Степановне Суриной, чтобы провести процедуру голосования на дому. В Чулковке на дому проголосовала Софья Васильевна Данильченко — ей в конце сентября также должно исполниться 102 года», — рассказали в пресс-службе.
Подобная форма голосования организуется для всех избирателей с ограниченной подвижностью по их заявкам. Члены участковых комиссий обеспечивают соблюдение всех процедур и привозят необходимые документы и бюллетени к месту проживания граждан. В день голосования долгожителям округа традиционно вручают памятные подарки от местных властей.
Ранее уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко отмечала, что в регионе наблюдается тенденция к уменьшению числа недоступных для маломобильных граждан избирательных участков, а также активно реализуются формы голосования на дому и в учреждениях с ограниченным доступом. Такие меры позволяют обеспечить участие в выборах всех категорий избирателей, включая пожилых людей и граждан с ограниченной подвижностью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!