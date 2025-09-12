12 сентября 2025

Водителей предупредили о возможных пробках на челябинской трассе М-5

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области введен реверс
На челябинской трассе М-5 дорожники введут ограничения движения
На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 13 сентября введен реверсивный режим движения из-за дорожных работ. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с дорожными работами (укладка асфальта) на 1593-м километре трассы М-5 „Урал“ с 14:00 (время местное) 13 сентября возможны затруднения движения. Это связано с введением реверса на время производства работ», — рассказали в Упрдоре.

Ограничения также начнут действовать на 1616-м километре с 20:00 по местному времени. Водителям советуют заранее учитывать возможные затруднения при планировании маршрутов.

