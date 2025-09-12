В Магнитогорске сотрудники Госавтоинспекции задержали 26-летнего местного жителя. Он в нетрезвом состоянии угнал автомобиль, угрожая владельцу ножом, и совершил на нем два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщил официальный информационный канал ГУ МВД России по региону.
«Нетрезвый магнитогорец угнал машину, угрожая владельцу ножом, совершил на ней два ДТП, а затем оказался в кювете, пытаясь скрыться. Утро следующего дня он встретил в специальном помещении для задержанных лиц», — уточнили в областном главке МВД.
По информации ведомства, в полицию обратился владелец автомобиля «Шевроле». Он рассказал, что пассажир, угрожая ножом, похитил машину. Дежурные передали ориентировку всем патрулям Госавтоинспекции Магнитогорска. На поиски угонщика был направлен наряд ДПС, который обнаружил и задержал злоумышленника.
Водитель пытался уехать с места аварии, но врезался в машину «Форд Фокус». Потом он еще ударил припаркованный «Шевроле Круз». После этого он не справился с управлением и съехал в кювет. У задержанного был изъят нож. В полиции отметили, что он ранее уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.
Теперь водителю грозит уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ за то, что он снова сел за руль пьяным. Плюс могут завести дело по статье 166 УК за то, что он неправомерно завладел машиной. По решению мирового судьи мужчину арестовали на четыре дня за вождение без прав и за то, что бросил место аварии. Также на него составили ряд административных протоколов.
