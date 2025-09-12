12 сентября 2025

В День города спикер гордумы Челябинска Буяков показал пример сыну

Сергей Буяков пришел на выборы с членами семьи
Сергей Буяков пришел на выборы с членами семьи
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

В День города спикер городской думы Челябинска Сергей Буяков посетил избирательный участок с семьей. Об этом Буяков сообщил в своем telegram-канале.

«В эти дни определяется новый состав Законодательного Собрания области. Определяется будущее региона. Для меня голосовать — это проявлять уважение друг к другу и своей Родине. Так поступал и поступает мой отец, и именно этому принципу ответственности я учу своего сына. Будущее региона создается нами всеми сообща!» — заявил Буяков.

Буяков пришел на выборы с членами своей семьи. Он добавил, что такая традиция в его семье существует около двадцати лет.

Буяков ознакомился с процедурой выборов и убедился в профессионализме избирательной комиссии. Он отметил, что все необходимые процедуры выполняются точно и организованно, чем обеспечивается честность и прозрачность выборов.

Выборы депутатов заксобрания региона проходят в три дня — с 12 по 14 сентября. В 39 из 43 муниципалитетов области одновременно проводятся выборы местных собраний.

