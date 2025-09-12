В Челябинской области продолжилась схватка за 783 депутатских мандата

Более чем 2 тысячи участков для голосования открылись и готовы принимать жителей Челябинской области. Им предстоит выбрать 723 депутата местного уровня и 60 представителей в региональном парламенте. Каких-либо нарушений в ходе голосования отмечено не было.
К вечеру предыдущего дня явка в Челябинской области составила без малого 17%. Всего проголосовали 430 тысяч 233 человека, в том числе губернатор Алексей Текслер с супругой, мэр столицы региона Алексей Лошкин и другие знаковые персоны. Активнее всего избиратели вели себя в одномандатном избирательном округе № 1 (города Верхний Уфалей и Снежинск, Нязепетровский и Каслинский округа) — 26,36%. На втором месте округ № 7 (Саткинский округ и город Трехгорный) — 26,04%. На третьем — округ № 24 (Чесменский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Пластовский и Уйский округа) — 25,29%.
Избирательные кампании проходят в 39 муниципалитетах области. Депутатов ЗСО выбирают жители всех 43 городов и районов. Начавшееся 12 сентября голосование завершится в 20:00 воскресенья.
