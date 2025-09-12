В Челябинске на улице Красноармейской сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на территории автосервиса площадью 700 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь не распространился на примыкающее административное здание. Об этом сообщается в telegram-канале экстренного ведомства.
«К ликвидации пожара привлечено более 50 человек и 14 единиц техники. Распространение огня на соседние здания предотвращено», — говорится в сообщении.
О сумме ущерба и пострадавших не уточняется. Причины возгорания устанавливаются.
Как сообщало URA.RU, ранее пожар вспыхнул в доме, расположенном на улице Блюхера. Возгорание произошло на втором этаже, пламя охватило кровлю двухэтажного заброшенного здания. Для ликвидации огня на место происшествия были направлены 20 сотрудников и 6 единиц техники челябинского пожарно-спасательного гарнизона.
