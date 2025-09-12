Челябинский министр раскрыл, как голосует молодежь на выборах

Министр по делам молодежи Челябинской области Юрий Болдырев уверен, что молодые избиратели региона продолжают поддерживать традиционный формат голосования. Об этом он заявил 13 сентября в ходе визита в Центр общественного наблюдения за выборами. По словам чиновника, молодежь выбирает очное участие в голосовании, несмотря на растущую популярность дистанционного электронного сервиса.
«Молодежь голосует активно. Из интересных наблюдений [могу отметить], что не очень-то молодежь склонна к дистанционному электронному голосованию. Все-таки [она] пытается продолжать традиции старшего поколения — приходит на избирательные участки. Часто это — их родная школа, вуз или колледж, где они учились или учатся до сих пор. Я всегда голосую в своей родной школе в очном формате. Для меня это отдельное событие, когда есть возможность увидеться с учителями и даже иногда с одноклассниками», — пояснил министр.
Болдырев также отметил, что Центр общественного наблюдения за выборами динамично развивается. В этом году значительно улучшилось качество видеонаблюдения, расширено число участков, находящихся под контролем, а сам Центр удобно расположен. Министр добавил, что к работе привлекается большое количество молодых наблюдателей.
Как URA.RU писало ранее, к 20:00 первого дня трехдневного голосования — 12 сентября — явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области и представительных органов муниципалитетов составила 16,72%. Об этом проинформировала областная избирательная комиссия. 13 сентября участки открылись в восемь утра и будут работать до 20:00.
