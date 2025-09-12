12 сентября 2025

«Шторм» уступил «Белазу»: боец Шлеменко не смог взять реванш у белоруса Ковалева в Челябинске

Белорус Ковалев во второй раз побил россиянина Шлеменко на турнире в Челябинске
Белорусский боец смешанных единоборств Владислав Ковалев 12 сентября одержал победу над россиянином Александром «Штормом» Шлеменко в реванше на турнире Russian Cagefighting Championship 23 (RCC 23), который прошел в Челябинске. Благодаря этой победе представитель республики стал обладателем чемпионского пояса RCC в среднем весе.

 «В первом раунде Ковалев быстро перехватил инициативу, уверенно контратакуя в партере, куда Шлеменко был вынужден перейти. Удушающий прием принес белорусу победу и титул обладателя пояса RCC», — уточнили «Известия».

За боем в ледовой арене «Трактор» наблюдал губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Глава региона презентовал полпреду свитер «СССР», в котором руководитель МИД РФ Сергей Лавров появился на саммите в Аляске.

Как сообщало URA.RU ранее, Владислав Ковалев побил Александра Шлеменко на RCC 22 в Екатеринбурге 31 мая. Представитель Белоруссии доминировал весь поединок, нанося больше ударов, и часто переводил оппонента в партер. Несколько раз Шлеменко оказывался на грани поражения, но «Белазу» всякий раз не удавалось закончить удушающий прием. Однако раздельное решение судей было в пользу белорусского бойца.

