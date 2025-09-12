Избирком назвал явку на выборах в Челябинской области к полудню

Явка на выборах в Челябинской области к полудню 13 сентября составила 20,23%. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Евгений Голицын в ходе брифинга в Центре общественного наблюдения (ЦОН).
«По состоянию на 12:00 явка избирателей вместе с дистанционным электронным голосованием составила 20,23%. В абсолютных цифрах это 520 456 жителей Южного Урала проголосовали на 12:00», — заявил Евгений Голицын.
Явка на дистанционное электронное голосование в Челябинской области достигла 76% по состоянию на 12:20 13 сентября. В регионе работают 2 228 участков, включая четыре временных. Завтра, 14 сентября, будут открыты еще 14 временных избирательных участков.
Всего в Челябинской области зарегистрировано более 2,5 миллионов избирателей. Голосование продлится до конца дня 14 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!