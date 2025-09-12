12 сентября 2025

Избирком назвал явку на выборах в Челябинской области к полудню

Явка на выборах в Челябинской области к полудню составила 20,23%
В Челябинской области каждый пятый избиратель пришел на участки для голосования
В Челябинской области каждый пятый избиратель пришел на участки для голосования Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Явка на выборах в Челябинской области к полудню 13 сентября составила 20,23%. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Евгений Голицын в ходе брифинга в Центре общественного наблюдения (ЦОН). 

«По состоянию на 12:00 явка избирателей вместе с дистанционным электронным голосованием составила 20,23%. В абсолютных цифрах это 520 456 жителей Южного Урала проголосовали на 12:00», — заявил Евгений Голицын.

Явка на дистанционное электронное голосование в Челябинской области достигла 76% по состоянию на 12:20 13 сентября. В регионе работают 2 228 участков, включая четыре временных. Завтра, 14 сентября, будут открыты еще 14 временных избирательных участков.

Всего в Челябинской области зарегистрировано более 2,5 миллионов избирателей. Голосование продлится до конца дня 14 сентября. 

