Избирком раскрыл, сколько южноуральцев проголосовало на выборах к 15:00 13 сентября

В Челябинской области к 15:00 13 сентября на выборах депутатов Законодательного собрания и органов местного самоуправления проголосовали 618 664 человека. Явка составила 24,05% от общего числа избирателей. Об этом сообщили в избирательной комиссии Челябинской области.
«По состоянию на 15:00 на выборах депутатов ЗСО проголосовало 618 664 южноуральца. Явка составила 24,05 % (с учетом ДЭГ). Свыше 114 тысяч человек воспользовались возможностью проголосовать дистанционно — это 79% от общего числа заявивших о такой форме участия», — пояснили в пресс-службе комиссии.
Там также уточнили, что около 95 тысяч жителей региона отдали свои голоса вне помещения для голосования. Они заполняли бюллетени на дому.
Ранее сообщалось, что к полудню 13 сентября явка на выборах в Челябинской области составила 20,23%, что соответствовало 520 456 проголосовавшим избирателям. В регионе зарегистрировано более 2,5 миллиона избирателей. Голосование продлится до конца дня 14 сентября. Безопасность на участках обеспечивают полицейские и более 500 казаков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!