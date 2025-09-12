Ученый ЧелГУ заявил о необходимости создать сквозной бренд Челябинска

Популярные и известные по всей стране бренды Челябинска задают стандарты высокого качества и являются поводом для гордости жителей всего Южного Урала. Но некоторые перспективные с точки зрения продвижения мегаполиса символы используются недостаточно эффективно. Такое мнение URA.RU высказал директор Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ Юнер Капкаев.
«Территориальный бренд может опираться на факты, события и бизнес-бренды. Челябинские бренды разноплановые. Не все имеют непосредственное отношение к Челябинску — тот же Курчатов родился в Симе. Но имя ученого успешно используется, и формирует образ Челябинска как высокотехнологичного центра страны», — считает кандидат экономических наук Юнер Капкаев.
Как пояснил Капкаев, при брендинге важно определиться с его назначением и понять, зачем он создается. Ведь целями брендинга территории могут быть как привлечение молодежи или снижение оттока, так и рост турпотока и инвестиций, повышение интереса бизнеса или устранение кадрового дефицита. Определившись, проще создавать разные креативы, каждый из которых должен дополнять друг друга, а не противоречить.
Так, театральность города, его архитектурный код и многонациональность — позволили Челябинску претендовать на звание «Культурной столицы — 2027». По мнению Капкаева, сильная сторона этой части большого челябинского бренда в том, что она демонстрирует Челябинск как туристическую локацию, обеспечивающую возможности для отдыха как приезжих, так и жителей города.
В том же ряду стоит образовательная составляющая. Уникальные возможности для студенческого сообщества обеспечивают университетские традиции Челябинска. Усилением образовательного кластера будет межвузовский кампус за счет общности площадки, синергии разных вузов и бизнеса ради единой цели.
Не каждый регион может похвастаться и многообразием популярных коммерческих брендов. У Челябинска их немало, причем, многие созданы уже в новой российской истории.
«То, что у нас есть раскрученные коммерческие бренды, свидетельствует о стабильной и сильной промышленности. Опять же „Первый вкус“, „Макфа“, „Союзпищепром“, „Равис“, „Ариант“ и другие продовольственные производства основаны на высокой требовательности челябинцев к качеству питания. Коли так, то мы становимся центром, задающим стандарты в этой области. Что челябинское, то высокого качества.
Часто мы говорим о том, что бренд популяризирует территорию. Однако есть и обратный процесс: он возвращает горожан к своим истокам. Хоккейная команда «Трактор» — в этом ряду. Она дает повод для гордости и подражания. А где активный массовый спорт — там большие спортивные достижения», — уверен Юнер Капкаев.
По мнению ученого, в числе недооцененных образов Челябинска — монумент «Сказ об Урале» на Привокзальной площади. В 2023 году на появился на пятитысячной банкноте. И есть смысл популяризировать присутствие этого памятника на наличных деньгах — только надо найти эффективные способы, как это делать.
Что же касается советских брендов — «Полет», «Калибр» и других — вряд ли стоит их реанимировать. По крайней мере, глаза молодых от них сейчас не загораются, да и на одной памяти о прошлых достижениях в современной экономике не выжить.
«Зато полезно смотреть на Челябинск как город-объединитель со всеми брендами нашей малой родины. В нашем регионе он исторически является центром, в отличие от соседней Свердловской области, где есть Екатеринбург и вокруг пояс населенных пунктов. В этой плоскости многое надо доработать.
Сегодня отдельно позиционируются промышленные успехи, отдельно спортивные, но нужна объединительная сила городского имиджа, которая бы «сшивала» атомизированные образы в одно целое.
Нужен сквозной бренд: системно единые парковые пространства, город фестивалей — хорошие отправные точки в этой работе», — считает Юнер Капкаев.
Эксперт уверен, что, работая над брендом, полезно услышать мнения сторонних наблюдателей — гостей города. При этом сами челябинцы часто стремятся уравновесить позитивные символы города каким-нибудь негативом. Например, сказать, что с экологией не все в порядке. Но это деструктивный подход.
«Вовсе не обязательно, что так же нас воспринимают окружающие. И, с другой стороны, надо научится хвалить себя, свой город, гордиться достижениями, дискутировать о развитии и мечтах!», — заключил ученый.
