В Челябинской области ночью загорелся жилой дом, есть жертвы

В поселке Мичуринский под Карталами Челябинской области ночью 13 сентября произошел пожар. В результате возгорания погибли две женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Ночью в п. Мичуринский в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома произошел пожар. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, не допустив его распространения. К сожалению, на пожаре погибли две женщины 1956 и 1962 года рождения», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В ведомстве уточнили, что очагом пожара стал диван. Площадь пожара составила два квадратных метра. Причиной трагедии, по предварительным данным специалистов, стала неосторожность при курении.
Ночью 13 сентября огнеборцы также тушили пожар в Челябинске. Горел автосервис площадью 700 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали более 50 человек и 14 единиц техники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!