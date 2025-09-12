12 сентября 2025

В Челябинской области ночью загорелся жилой дом, есть жертвы

В Челябинской области погибли две женщины в пожаре
© Служба новостей «URA.RU»
Пожар произошел на первом этаже двухэтажного дома
Пожар произошел на первом этаже двухэтажного дома Фото:

В поселке Мичуринский под Карталами Челябинской области ночью 13 сентября произошел пожар. В результате возгорания погибли две женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Ночью в п. Мичуринский в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома произошел пожар. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, не допустив его распространения. К сожалению, на пожаре погибли две женщины 1956 и 1962 года рождения», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что очагом пожара стал диван. Площадь пожара составила два квадратных метра. Причиной трагедии, по предварительным данным специалистов, стала неосторожность при курении.

Ночью 13 сентября огнеборцы также тушили пожар в Челябинске. Горел автосервис площадью 700 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали более 50 человек и 14 единиц техники.

Очагом возгорания стал диван
Очагом возгорания стал диван
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
