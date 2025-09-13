В Челябинской области более 500 казаков обеспечивают безопасность на выборах депутатов ЗСО и органов местного самоуправления. Часть из них участвует в организации порядка на событиях, посвященных Дню города Челябинска, сообщил атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов, посетив Центр общественного наблюдения (ЦОН).
«На сегодняшний день задействовано более 500 казаков Челябинской области для охраны общественного порядка на каждом избирательном участке. На территории муниципалитетов точно так же. Это наша прямая обязанность, мы этим занимаемся и работаем на постоянной основе», — отметил Цыганов.
Цыганов уточнил, что более 100 казаков работают сегодня, 13 сентября, при проведении массовых мероприятий по случаю Дня города. Атаман отметил, что благодаря взаимодействию с губернатором области Алексеем Текслером и ГУ МВД региона, ежедневно на протяжении трех лет несут службу более 400 казаков.
Выборы нового состава регионального парламента проходят 12-14 сентября 2025 года. По одномандатным округам избираются 30 депутатов, а еще 30 — по партийным спискам. Параллельно в 29 муниципалитетах области проходят местные выборы. За ходом голосования можно следить — в сюжете URA.RU.
