Трое из четырех решивших проголосовать дистанционно челябинцев сделали свой выбор

Явка на ДЭГ в Челябинской области достигла 76%
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Челябинской области достигла 76% по состоянию на 12:20 13 сентября. Данные представлены на мониторах в Центре общественного наблюдения.

«Явка на ДЭГ в Челябинской области на 12:20 13 сентября составила 76%», — следует из опубликованной информации. К указанному времени был выдан 111 241 электронный бюллетень, что составляет 77% от числа зарегистрировавшихся для участия в онлайн-выборах. При этом проголосовали 110 596 человек. Всего на участие в дистанционном электронном голосовании поступило 144 074 заявления от жителей региона. 

Электронное голосование проводится с применением специальной платформы, обеспечивающей контроль процедуры и подсчет голосов в режиме реального времени. По состоянию на 12:00 12 сентября явка через ДЭГ составила 51%.

