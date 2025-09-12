Трое из четырех решивших проголосовать дистанционно челябинцев сделали свой выбор

Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Челябинской области достигла 76% по состоянию на 12:20 13 сентября. Данные представлены на мониторах в Центре общественного наблюдения.
«Явка на ДЭГ в Челябинской области на 12:20 13 сентября составила 76%», — следует из опубликованной информации. К указанному времени был выдан 111 241 электронный бюллетень, что составляет 77% от числа зарегистрировавшихся для участия в онлайн-выборах. При этом проголосовали 110 596 человек. Всего на участие в дистанционном электронном голосовании поступило 144 074 заявления от жителей региона.
Электронное голосование проводится с применением специальной платформы, обеспечивающей контроль процедуры и подсчет голосов в режиме реального времени. По состоянию на 12:00 12 сентября явка через ДЭГ составила 51%.
