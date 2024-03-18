Суд отправил в колонию высокопоставленного свердловского силовика

Экс-замначальника полиции Ирбита Решетников получил два года колонии

18 марта 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Александр Решетников предложил бизнесменам помочь избежать уголовного дела Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Суд отправил бывшего замначальника МО МВД России «Ирбитский» Александра Решетникова в колонию на два года за покушение на мошенничество, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Решетников хотел помочь бизнесменам избежать уголовного дела, за это он попросил 750 тысяч рублей. «Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил», — добавили в ведомстве. Решетников был задержан 1 сентября 2023 года. По данным прокуратуры, летом того же года офицер узнал, что в отношении двоих ирбитских бизнесменов, которые устроили драку, будет проводиться проверка. Он связался с ними и сообщил, что им грозит уголовное дело. После чего Решетников попросил 750 тысяч рублей, чтобы помочь избежать ответственности. Часть денежных средств (250 тысяч рублей) полицейскому передали в конверте. Но сразу же после этого Решетников был задержан сотрудниками ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд отправил бывшего замначальника МО МВД России «Ирбитский» Александра Решетникова в колонию на два года за покушение на мошенничество, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Решетников хотел помочь бизнесменам избежать уголовного дела, за это он попросил 750 тысяч рублей. «Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил», — добавили в ведомстве. Решетников был задержан 1 сентября 2023 года. По данным прокуратуры, летом того же года офицер узнал, что в отношении двоих ирбитских бизнесменов, которые устроили драку, будет проводиться проверка. Он связался с ними и сообщил, что им грозит уголовное дело. После чего Решетников попросил 750 тысяч рублей, чтобы помочь избежать ответственности. Часть денежных средств (250 тысяч рублей) полицейскому передали в конверте. Но сразу же после этого Решетников был задержан сотрудниками ФСБ.