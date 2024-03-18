Суд отправил в колонию высокопоставленного свердловского силовика

Экс-замначальника полиции Ирбита Решетников получил два года колонии
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Выборы 2021. Работа участковых избирательных комиссий на выборах 2021. Пермь, мвд, шеврон, полиция, полицейский
Александр Решетников предложил бизнесменам помочь избежать уголовного дела Фото:

Суд отправил бывшего замначальника МО МВД России «Ирбитский» Александра Решетникова в колонию на два года за покушение на мошенничество, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Решетников хотел помочь бизнесменам избежать уголовного дела, за это он попросил 750 тысяч рублей.

«Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил», — добавили в ведомстве.

Решетников был задержан 1 сентября 2023 года. По данным прокуратуры, летом того же года офицер узнал, что в отношении двоих ирбитских бизнесменов, которые устроили драку, будет проводиться проверка. Он связался с ними и сообщил, что им грозит уголовное дело. После чего Решетников попросил 750 тысяч рублей, чтобы помочь избежать ответственности. Часть денежных средств (250 тысяч рублей) полицейскому передали в конверте. Но сразу же после этого Решетников был задержан сотрудниками ФСБ.

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Суд отправил бывшего замначальника МО МВД России «Ирбитский» Александра Решетникова в колонию на два года за покушение на мошенничество, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Решетников хотел помочь бизнесменам избежать уголовного дела, за это он попросил 750 тысяч рублей. «Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил», — добавили в ведомстве. Решетников был задержан 1 сентября 2023 года. По данным прокуратуры, летом того же года офицер узнал, что в отношении двоих ирбитских бизнесменов, которые устроили драку, будет проводиться проверка. Он связался с ними и сообщил, что им грозит уголовное дело. После чего Решетников попросил 750 тысяч рублей, чтобы помочь избежать ответственности. Часть денежных средств (250 тысяч рублей) полицейскому передали в конверте. Но сразу же после этого Решетников был задержан сотрудниками ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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