Spiegel: немецкие депутаты поменяли мнение об отправке Taurus на Украину из-за утечки данных

Spiegel: в Германии пересмотрели взгляды на отправку Taurus в Киев

19 марта 2024 в 08:38 Размер текста - 17 +

Утечка информации поменяла мнение немецких депутатов об отправке Taurus на Украину Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Утечка информации повлияла на мнение некоторых депутатов Германии об отправке ракетных комплексов Taurus в Киев. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel. «Некоторые депутаты заявили, что по их мнению, секретная встреча принесла новую информацию, которая может повлиять на их позицию относительно возможного перевода Taurus в Киев», — говорится в материале издания. Там отмечают, что не все участники встречи увидели в предоставленной информации значительные новшества и их мнение насчет ракет подтвердилось. Так, эксперт по обороне сказал, что обсуждал технические детали Taurus с представителем ВВС ранее, а на секретной встрече не услышал особо ничего нового. Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер высказался в поддержку нынешнего главы правительства ФРГ Олафа Шольца, который заявил об отказе поставлять дальнобойные ракеты Taurus на Украину и вводить в эту страну войска. Он отметил, что было бы уместно, чтобы Германия и Франция объединились в поисках мирного решения украинского конфликта, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утечка информации повлияла на мнение некоторых депутатов Германии об отправке ракетных комплексов Taurus в Киев. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel. «Некоторые депутаты заявили, что по их мнению, секретная встреча принесла новую информацию, которая может повлиять на их позицию относительно возможного перевода Taurus в Киев», — говорится в материале издания. Там отмечают, что не все участники встречи увидели в предоставленной информации значительные новшества и их мнение насчет ракет подтвердилось. Так, эксперт по обороне сказал, что обсуждал технические детали Taurus с представителем ВВС ранее, а на секретной встрече не услышал особо ничего нового. Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер высказался в поддержку нынешнего главы правительства ФРГ Олафа Шольца, который заявил об отказе поставлять дальнобойные ракеты Taurus на Украину и вводить в эту страну войска. Он отметил, что было бы уместно, чтобы Германия и Франция объединились в поисках мирного решения украинского конфликта, передает телеканал 360.