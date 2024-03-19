Spiegel: немецкие депутаты поменяли мнение об отправке Taurus на Украину из-за утечки данных

Spiegel: в Германии пересмотрели взгляды на отправку Taurus в Киев
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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, всу,  stock
Утечка информации поменяла мнение немецких депутатов об отправке Taurus на Украину Фото:
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Утечка информации повлияла на мнение некоторых депутатов Германии об отправке ракетных комплексов Taurus в Киев. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel.

«Некоторые депутаты заявили, что по их мнению, секретная встреча принесла новую информацию, которая может повлиять на их позицию относительно возможного перевода Taurus в Киев», — говорится в материале издания. Там отмечают, что не все участники встречи увидели в предоставленной информации значительные новшества и их мнение насчет ракет подтвердилось. Так, эксперт по обороне сказал, что обсуждал технические детали Taurus с представителем ВВС ранее, а на секретной встрече не услышал особо ничего нового.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер высказался в поддержку нынешнего главы правительства ФРГ Олафа Шольца, который заявил об отказе поставлять дальнобойные ракеты Taurus на Украину и вводить в эту страну войска. Он отметил, что было бы уместно, чтобы Германия и Франция объединились в поисках мирного решения украинского конфликта, передает телеканал 360.

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Утечка информации повлияла на мнение некоторых депутатов Германии об отправке ракетных комплексов Taurus в Киев. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel. «Некоторые депутаты заявили, что по их мнению, секретная встреча принесла новую информацию, которая может повлиять на их позицию относительно возможного перевода Taurus в Киев», — говорится в материале издания. Там отмечают, что не все участники встречи увидели в предоставленной информации значительные новшества и их мнение насчет ракет подтвердилось. Так, эксперт по обороне сказал, что обсуждал технические детали Taurus с представителем ВВС ранее, а на секретной встрече не услышал особо ничего нового. Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер высказался в поддержку нынешнего главы правительства ФРГ Олафа Шольца, который заявил об отказе поставлять дальнобойные ракеты Taurus на Украину и вводить в эту страну войска. Он отметил, что было бы уместно, чтобы Германия и Франция объединились в поисках мирного решения украинского конфликта, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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